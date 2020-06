Parma – Inter, Bastoni sigla il goal del sorpasso e bacia lo stemma [VIDEO]

Grande emozione per i tifosi nerazzurri che ribaltano una gara messa in salita dal primo quarto d’ora, con il Parma che si era portato in vantaggio con Gervinho nel primo tempo ed aveva sprecato diverse occasioni per trovare il raddoppio.

Nel secondo tempo i nerazzurri continuano a soffrire ma riesce a ribaltarla anche con l’ausilio dei cambi: prima ci pensa De Vrij su imbeccata di Lautaro, e poi Bastoni, che aveva sostituito Diego Godin, si fa trovare da solo in area ducale su assist mancino di Moses. Subito dopo il goal il giovane difensore nerazzurro bacia lo stemma sulla propria casacca, entusiasmando i tifosi: