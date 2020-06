Sampdoria-Bologna – Ultime dai campi- Highlights andata VIDEO

Sampdoria-Bologna verrà disputata alle ore 19:30, l’arbitro della gara sarà il Sig. Doveri, gli assistenti saranno Giallatini e Bresmes, Maggioni sarà il 4° uomo e Massa e Liberti saranno al Var. All’andata il Bologna vinse per 2-1 e in questa giornata vorrebbe ripetere la stessa partita di un girone fa. La Sampdoria dopo il pareggio del Genoa e la sconfitta del Lecce deve assolutamente vincere per staccare di qualche punto la zona retrocessione.

Sampdoria-Bologna: Ultime dai campi

Qui Sampdoria- Ranieri dovrà fare a meno di Quagliarella, ancora alle prese con l’infortunio, e di Jankto squalificato. I blucerchiati scenderanno in campo con un 4-4-2. Audero tra i pali Bereszynski, Colley, Tonelli e Murru in difesa, Ramirez, Ekdal, Thorsby e Linetty a centrocampo, Gabbiadini e Bonazzoli in attacco.

Qui Bologna- Mihajlovic schiererà il suo solito 4-2-3-1, non avrà a disposizione ne Santander ne Skov Olsen, entrambi infortunati. Quindi i titolari dovrebbero essere questi Skorupski tra i pali, Tomiyasu, Danilo, Bani e Denswil in difesa, Medel e Poli sulla mediana, Orsolini, Soriano e Sansone dietro l’unica punta Palacio. Turno di riposo per Barrow, che non ha brillato in queste prime giornate post covid.

Sampdoria-Bologna: Statistiche

All’andata è terminata 2-1 per il Bologna, dal 2015 in poi ha vinto solo chi giocava in casa, e solo una volta la partita è terminata per 1-0 negli ultimi 9 incontri era il 18/04/2018 e la Sampdoria vinse per 1-0, poi negli altri 8 incontri ci sono stati almeno 2 gol. Questa partita riserverà sicuramente un grande spettacolo.

Sampdoria-Bologna: Highlights andata VIDEO