DIRETTA GOL SERIE B – Risultati LIVE della giornata 31 – Gol e Highlights

Diretta Gol Serie B – Torniamo anche questa sera con un nuovo appuntamento per seguire in diretta con voi i risultati di Serie B. Il campionato cadetto è arrivato alla trentunesima giornata e dopo la partita che si è giocata nel pomeriggio tra Salernitana e Cremonese scenderanno in campo alle 21 tutte le altre squadre.

La classifica vede attualmente il Benevento primo in classifica e con un piede già nella prossima Serie A. Seguno poi diverse squadre per il secondo posto: il Crotone con 51 punti occupa il secondo posto utile per la promozione diretta. Dopo vi sono altre dieci squadre in dieci punti e tutte possono ancora puntare ad un posto nei play off.

Spezia, Cittadella, Frosinone, Pordenone, Salernitana, Chievo Verona, Entella, Empoli, Pisa e Perugia hanno infatti dai 50 ai 40 punti e la lotta per la zona PlayOff sarà aperta fino all’ultima giornata di campionato.

Per quanto riguarda invece la zona retrocessione oltre al Livorno, che occupa l’ultimo posto della classifica con 21 punti, vi sono Trapani e Cosenza rispettivamente a 28 e 30. Poi sono invece Ascoli a 32 e tre squadre a 36 punti quelle che si stanno giocando i due posti ai PlayOut: Juve Stabia, Venezia e Cremonese.

Appena terminato l’anticipo delle 18:45 Salernitana-Cremonese, partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte caratterizzata anche dalle espulsioni di Arini per gli ospiti al 72′ a causa di due cartellini gialli e poi di Lombardi per i padroni di casa al minuto 81′.

La gara si è conclusa sul 3-3. Vantaggio della Cremonese ad inizio gara con Celar al 6′. Lo stesso Celar ha portato sul doppio vantaggio i grigiorossi al 68′. La Salernitana ha reagito ed ha trovato la rete dell’1-2 con Dziczek su rigore al 73′ e poi il pareggio con Di Tacchio al 79′. Nuovo vantaggio degli ospiti al minuto 86 con Zortea e proprio al 96′ è arrivato il definitivo 3-3 ancora con Di Tacchio su rigore molto contestato dagli ospiti.

SERIE B – Giornata 31

Come già detto lungo questo articolo questa sera si giocherà la trentunesima giornata di Serie B. Ecco, nel dettaglio, le partite in programma per le ore 21.

Ascoli-Crotone: 0-0

Benevento-Juve Stabia: 0-0 – NOTE : Al 25′ espulso Volta (B)

Chievo-Frosinone: 0-0

Cittadella-Perugia: 0-0

Cosenza-Trapani: 0-1 – 20′ Taugourdeau rig. (T)



Livorno-Venezia: 0-2 – 19′ Longo (V); 22′ Capello (V)

Pescara-Empoli: 0-0

Pordenone-Entella: 0-0

Spezia-Pisa: 1-0 – 26′ Gyasi (S)

