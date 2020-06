Ecco la Narvalo Urban Mask, la “mascherina smart” made in Italy

La Narvalo, start up milanese decide di partire con “il botto” con la versione smart un prodotto che negli ultimi mesi è diventato parte integrante delle nostre vite, ossia la mascherina, diventata “compagna di viaggio” in pressochè ogni luogo dall’avvento del coronavirus.

FFP3 con stile

Narvalo è stata sviluppata da un professore di Milano (Venanzio Arquilla e il suo giovane ex studente Ewoud Westerduin), ben prima dell’avvento del Covid-19, con il progetto di creare una mascherina di tipo FFP3, che oramai è diventato il marchio comune per definire il massimo livello di protezione da polveri, inquinamento e ovviamente anche da ogni tipo di virus grazie allo strato in carbone attivo, ma garantirà un certo livello di stile e un aspetto tecnologico, vista la possibilità di collegarla tramite smartphone. La mascherina “hi-tech” garantirà una protezione specifica contro il Covid, una sorta di “tappo” che una volta messo in funzione non consente l’uscita di goccioline durante il respiro.

La mascherina sarà lavabile, traspirante, lavabile, idrorepellente e antistrappo.

Collegamento con smartphone

A partire dal 10 luglio sarà disponibile un’app con la quale sarà possibile monitorare la qualità dell’aria ed il livello di protezione. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 90 €, con la possibilità di ottenere uno sconto tramite preorder.