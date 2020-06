Imola, Carabiniere viene travolto da ladri in fuga, non è in pericolo di vita

E’ in condizioni decisamente gravi ma attualmente non sarebbe in pericolo di vita il carabiniere che è stato investito nella notta da una banda di ladri che hanno superato in maniera violenta a bordo di un’auto un posto di blocco, dove era di servizio anche l’appuntato, un uomo di 48 anni che non è stato colpito in pieno ma che ha comunque riportato diverse lesioni.

La cronaca del fatto

Verso le 4 del mattino i carabinieri di Lugo, in provincia di Ravenna, avvisano i colleghi dei comuni limitrofi dell’arrivo di una vettura Alfa 159 (successiveramente si scoprirà che è stata rubata proprio ad Imola) con a bordo i criminali, in fuga dopo aver tentato una rapina ad una tabaccheria, e dopo essere stati rallentati da alcuni passanti del luogo. A Mordano, nell’Imolese, nei pressi di via Ponte di Mordano si stabiisce un posto di blocco: dei 4 a bordo della vettura, due scappano a piedi, mentre il guidatore ed il passeggero rimasto decidono di caricare il posto di blocco, andando a investirne uno. L’uomo ha riportato un trauma cranico, la lussazione della spalla destra e la microfrattura di una vertebra ed attualmente sebbene in prognosi riservata all’ospedale Maggiore, l’auto è stata data alle fiamme successivamente.

Le parole del ministro della Difesa

L’episodio ha inevitabilmente mobilitato la scena politica, tanto che il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato così: “Esprimo la mia vicinanza all’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri che questa mattina, a Mordano, è stato gravemente ferito. La mia solidarieta’ alla famiglia, da parte mia e del Governo il pieno sostegno ai Carabinieri e alle Forze dell’Ordine per il lavoro che svolgono tutti i giorni mettendo al rischio la propria vita per la sicurezza dei cittadini. Mi auguro che i responsabili di questo grave atto vengano al piu’ presto individuati e assicurati alla legge. I due uomini sono attualmente ricercati per tentato omicidio.