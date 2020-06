Ognuno di noi ha la sua anima gemella, l’altra metà della mela che si cerca tutta la vita. L’astrologia può aiutarci in questa ricerca. I segni che stanno bene insieme: ecco le migliori coppie dello Zodiaco.

Ariete e Gemelli

I segni che stanno bene insieme: ecco le migliori coppie dello Zodiaco come Ariete e Gemelli. Quella formata da un’Ariete e dai Gemelli è senza dubbio una coppia che condivide aspirazioni in comune. Entrambi i segni amano le novità e l’avventura, non sono fermi e statici ma sempre in movimento e comunicativi, mai da soli. Dal punto di vista sentimentale quella formata da Ariete e Gemelli è una coppia appassionata che non si annoia mai.

Toro e Cancro

Tra i segni che stanno bene insieme una delle migliori coppie è Toro e Cancro. Altra coppia perfetta, Toro e Cancro insieme condividono gli stessi valori di fedeltà, generosità e attenzione reciproca. La coppia formata da un Toro e da un Cancro è composta da due persone che hanno lo stesso amore per la famiglia per cui sono portati a crearne una loro. L’erotismo tra i due è inoltre ai massimi.

Leone e Bilancia

Tra i segni che stanno bene insieme un’altra coppia degna di nota è quella formata da Leone e Bilancia. Il Leone adora l’essere amabile e il buon gusto della Bilancia, che a sua volta è la persona migliore che può soddisfare il bisogno di coccole del Leone. Leone e Bilancia si corteggiano e sanno come divertirsi quando sono insieme. Il Leone viene conquistato dall’eleganza della Bilancia, lei a sua volta resta estasiata dalla solarità radiosa tipica dei nati del segno zodiacale del Leone.

Vergine e Capricorno

Tra i segni che stanno bene insieme ci sono Vergine e Capricorno. La Vergine e il Capricorno hanno uno stile di vita molto simile, serio e coscienzioso. I due nella vita s’impegnano e sono molto precisi quando devono fare qualcosa. Vergine e Capricorno hanno molta affinità mentale. La coppia è armoniosa anche dal punto di vista dell’intesa sessuale.

Scorpione e Pesci

I segni che stanno bene insieme: ecco che tra le migliori coppie dello Zodiaco possiamo trovare Scorpione e Pesci. Scorpione e Pesci insieme sono una coppia davvero bollente. I due segni sanno come soddisfarsi a vicenda in ogni loro esigenza, sia dal punto di vista dei sentimenti che dell’erotismo.

Sagittario e Acquario

Ultima coppia perfetta secondo le stelle è quella formata da Sagittario e Acquario. I nati del segno zodiacale del Sagittario e quelli dell’Acquario insieme danno vita a una coppia piena di fantasia e immaginazione. L’amore tra loro è gioco, divertimento, avventura. Un Sagittario e un Acquario sono perfetti compagni di viaggio.