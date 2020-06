Calciomercato Fiorentina – Thiago Silva giocherà la Champions. Fissato il prezzo per Milenkovic

Calciomercato Fiorentina – Da poche ore è arrivata un’ufficialità che rende poco felice sia la Fiorentina che il Milan. Poiché il PSG ha annunciato il rinnovo di contratto per Thiago Silva fino al 31 agosto. Il giocatore sarà quindi disponibile per giocare le final eight della Champions League.

Altra giornata importante in casa Fiorentina per il futuro del difensore serbo Milenkovic, che è sempre più lontano da Firenze, e si sta trovando la giusta soluzione per il suo futuro e quello della Fiorentina.

Calciomercato Fiorentina – Ufficiale Thiago Silva gioca la Champions

Il sito ufficiale della società parigina ha ufficializzato il prolungamento di contratto fino al termine della stagione del suo capitano, Thiago Silva, obiettivo della società viola per il prossimo anno.

Il Brasiliano potrà così disputare le finale eight di Champions League che andranno in scena il prossimo mese di agosto a Lisbona, e potrà continuare a guidare la difesa del PSG fino al termine della stagione, dopo dovrà trovarsi una nuova sistemazione.

La Fiorentina seguirà attentamente gli sviluppi della situazione, ma sopratutto con molta apprensione poiché è uno degli obiettivi che Commisso vorrebbe portare a Firenze.

Calciomercato Fiorentina – Il prezzo di Milenkovic

In uscita dalla Fiorentina c’è Milenkovic, seguito da molte squadre sia in Italia che in Europa, anche lo stesso PSG ha fatto un piccolo tentativo per il giocatore. Sul difensore è forte la pressione del Milan, e negli ultimi giorni si è inserita anche la Juve in maniera molto determinata.

La viola ha fissato il prezzo chi vuole trattare per il giovane difensore serbo, deve versare nelle tasche della Fiorentina almeno 35 milioni di euro. Il Milan ha pensato a Calabria come contropartita per cercare di ammortizzare il prezzo del cartellino imposto da Commisso.

Vedremo al termine del mercato dove andrà a giocare Milenkovic e a quale prezzo verrà ceduto. Al momento è lontana l’ipotesi di vederlo ancora con la maglia viola il prossimo anno, ma nulla è scontato vista l’imprevedibilità del mercato estivo.