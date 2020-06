DIRETTA STREAMING – Padova – Sambenedettese – playoff – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Gara delicata, essendo uno “spareggio” quella che avrà inizio alle ore 20.45 di martedì 30 giugno tra Padova e Sambenedettese, squadre di Serie C.

Le due squadre

Padova e Sambenedettese fanno parte delle 28 squadre che andranno a giocarsi le proprie chance per diventare la quarta promossa in Serie B dopo Reggina, Vicenza e Monza. Il regolmento prevede gara secca in casa della migliore classificata, e in caso di pareggio si qualifica al prossimo turno sempre la miglior classificata durante la stagione regolare, mentre sono previsti supplementari e rigori solo nelle semifinali e finale.

Padova – Sambenedettese – Diretta Streaming

Eleven Sport trasmetterà in esclusiva in diretta tutti i match di Serie C, playoff inclusi: oltre che tramite personal computer, sarà possibile seguire il match con l’app ufficiale dell’emittente. Anche Raisport (canale 57/58 del digitale terrestre) manderà in onda il match in diretta live.

Padova – Sambenedettese – Highlights

Con l’ausilio del nostro widget incluso nell’articolo, sarà possibile assistere ad ogni azione della partita, così da non perdersi nulla di questo importante match.