Ci sono persone davvero non capaci nella vita di gioire, di godere il momento felice senza pensieri. Si tratta di un tratto del loro carattere definito dalle stelle alla nascita. Le persone meno felici dello Zodiaco: classifica.

1. Il Cancro

Al primo posto della classifica delle persone meno felici dello Zodiaco troviamo il Cancro. I nati del segno zodiacale del Cancro sembra che abbiano quasi paura della felicità. I Cancro tendono ad avere sentimenti e pensieri negativi e anche quando hanno una fortuna ne dubitano. I nati del segno zodiacale del Cancro sono molto fatalisti e pieni di ansie. Tendono poi a tormentare gli altri con i loro problemi e a minare il buonumore anche delle altre persone.

2. Il Capricorno

Al secondo posto della classifica delle persone meno felici dello Zodiaco c’è il Capricorno. I nati del segno zodiacale del Capricorno sono caratterizzati da un freddo atteggiamento pessimista, non gioiscono quasi mai e quando la felicità bussa alla loro porta la percepiscono come qualcosa di non duraturo.

3. La Bilancia

Al terzo posto nella classifica delle persone meno felici dello Zodiaco troviamo la Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia si fanno troppi problemi e rovinano la propria felicità con le loro mani. Troppo emotivi, i nati del segno zodiacale della Bilancia si preoccupano eccessivamente di cosa pensano e dicono di loro gli altri, hanno sempre paura di commettere errori e dei giudizi del prossimo per cui tendono a essere impacciati, ansiosi e sempre stressati invece di essere felici e sereni. I nati Bilancia reagiscono poi sempre molto male alle delusioni. Anche una piccolezza può farli sprofondare nella tristezza più acuta.

4. I Pesci

Al quarto posto nella classifica delle persone meno felici dello Zodiaco troviamo i Pesci. I nati del segno zodiacale dei Pesci soffrono molto in genere per amore. Cercano il partner ideale che risponda a uno stereotipo romantico, difficile da trovare nella realtà. I Pesci si legano al primo che passa per non restare soli, cosa che li conduce a un’esistenza infelice.

5. La Vergine

Al quinto posto della classifica delle persone meno felici dello Zodiaco troviamo la Vergine. Troppo cervellotica, razionale e speculativa, la Vergine pensa troppo e si riempie la testa di problemi che le impediscono di godere i momenti felici nella loro essenza naturale.

6. Lo Scorpione

Chiude la classifica delle persone meno felici dello Zodiaco al sesto e ultimo posto lo Scorpione. I nati del segno zodiacale dello Scorpione sono degli infelici cronici. Chi è felice gioisce per sé stesso e per gli altri, non perde tempo dietro alla cattiveria e alla malignità. I nati del segno zodiacale dello Scorpione hanno davvero dei problemi nei confronti della felicità, soprattutto quella degli altri.