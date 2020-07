Fiorentina-Sassuolo – Pronostico, orario e dove vederla in tv

Fiorentina-Sassuolo questa sera alle ore 20:45 si sfidano per la 29a giornata di Serie A. Un match tra squadre che cercano punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Fiorentina-Sassuolo: come arrivano alla gara

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta immeritata subita all’Olimpico contro la Lazio per 2-1 dopo essere passata per prima in vantaggio. Tantissime le proteste dei viola per il rigore decisivo assegnato ai laziali, che invece era una netta simulazione. Quanto accaduto nella scorsa giornata avrà dato ancor più carica alla squadra di Iachini, che stasera recupera Chiesa dopo la squalifica, ma perde Vlahovic espulso nel finale di gara a Roma, così come deve scontare un’altra giornata di stop Caceres.

Il Sassuolo ha invece conquistato il secondo pareggio di fila in rimonta e sempre nei minuti finali, dopo l’Inter è toccato al Verona subire proprio a tempo scaduto il definitivo 3-3 dei neroverdi. La squadra di De Zerbi sta dimostrando di non mollare mai fino all’ultimo respiro delle partite e così facendo pian piano si sta allontanando dalla bassa classifica, infatti attualmente vanta 9 punti di vantaggio sulla terzultima, ma il tecnico chiede ai suoi ragazzi di arrivare il prima possibile al traguardo dei 40 punti. Romagna e Toljan, infortunati, saranno gli unici assenti per De Zerbi.

Fiorentina-Sassuolo: Il nostro pronostico

La Fiorentina deve assolutamente tornare al successo che manca da 5 giornate e riuscendoci aggancerebbe proprio il Sassuolo in classifica. Sarà una gara aperta ma crediamo che la squadra di Iachini riuscirà a conquistare l’intera posta in palio, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

Fiorentina-Sassuolo: dove vederla in tv

La partita Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Chi non potrà seguire la partita da casa può sempre utilizzare Sky Go e seguirla da dispositivi mobili ovunque si trovi.