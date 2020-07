Calciomercato Inter – Tonali la priorità, Sanchez ora convince

Dopo la roboante vittoria contro il Brescia per 6-0 di ieri sera, l’Inter ha avuto la possibilità di parlare con Massimo Cellino di Sandro Tonali, attuale priorità del club nerazzurro.

Tonali: Cellino non cambia valutazione

L’Inter ha individuato nel talento del Brescia e della Nazionale Sandro Tonali il centrocampista giusto per il futuro e vuole a tutti i costi chiudere l’operazione in tempi brevi per non far scaturire un’asta intorno al calciatore, il quale interessa in Italia ed anche all’estero.

Cellino questo lo sa bene e per questo continua a chiedere alla società nerazzurra 50 milioni di euro per il cartellino del suo gioiello, prezzo ritenuto troppo alto da Marotta e Ausilio, che stanno cercando di mediare con il patron del Brescia, forti anche della volontà del calciatore di vestire la maglia dell’Inter.

Cellino è stato chiaro con la dirigenza interista affermando che non venderà Tonali per 35 milioni (cifra offerta dai nerazzurri), ma che vuole comunque accontentare il suo calciatore, quindi le strade percorribili sono diverse.

L’Inter sta provando adesso ad intavolare una trattativa in stile Barella, oppure deve alzare l’offerta, magari sui 40-42 milioni Cellino potrebbe anche decidere di iniziare a trattare. Intanto Tonali aspetta e spera che il suo sogno si avveri.

La situazione Sanchez

Fino a meno di un mese fa Alexis Sanchez sembrava totalmente fuori dal progetto Inter, perchè quando chiamato in causa non ha mai dato l’apporto sperato. Tutto è invece cambiato nell’ultimo periodo, infatti il calciatore è l’attaccante più in forma della squadra di Conte e lo stesso tecnico sta adesso spingendo per averlo in rosa anche per il prossimo anno.

Al momento Inter e Manchester United hanno trovato l’accordo per il prolungamento del prestito fino al 6 agosto, questo sta a significare che il cileno dovrebbe lasciare l’Inter dopo l’ottavo di finale di Europa League contro il Getafe.

La società nerazzurra sta però muovendo i primi passi per provare ad allungare il prestito anche per la prossima stagione, ma lo United vuole monetizzare e quindi per trovare un accordo ci sarà bisogno di un nuovo esborso di denaro da parte dei nerazzurri. Novità si avranno nei prossimi giorni.