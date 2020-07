Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 3 luglio 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 3 luglio 2020. Ci stiamo per avvicinare al primo weekend di luglio: cosa succederà ai primi 4 segni dello zodiaco? L’Ariete deve affrontare i chiarimenti e questioni rimasti in sospeso, il Toro recupera lentamente. I Gemelli sono frastornati, mentre per il Cancro ritrova più forza. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 3 luglio 2020: Ariete

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà a favore: se hai dei chiarimenti da fare, dovresti muoverti nelle prossime 24 ore. Sabato e domenica potrebbero essere due giornate no, per cui varrà la pena risolvere prima. È un periodo di lotte e devi raccogliere tutta la forza che possiedi per superare gli ostacoli che incontri sulla tua strada.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 3 luglio 2020: Toro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai in una fase di lento e graduale recupero. Se hai da chiarire qualcosa con il partner, converrà farlo tra sabato e domenica, perché potrai contare sul sostegno delle stelle. Forse qualcuno ha avuto un calo fisico a inizio settimana, causato da Marte contrario, ma d’ora in poi le cose prenderanno una piega migliore.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 3 luglio 2020: Gemelli

Già da un giorno sei un po’ stordito, forse perfino teso. Il fatto è che è saltato un impegno, forse dovrai rivedere una trattativa e c’è da capire cosa agire nelle prossime giornate. Se il lavoro ti procura qualche preoccupazione in più, come spiega l’astrologo Paolo Fox domani l’amore andrà a gonfie vele, sereno e giocoso come piace a te!

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 3 luglio 2020: Cancro

Domani, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, ritroverai forza, mentre i giorni successivi richiederanno più cautela. Negli ultimi tempi hai vissuto molti problemi: avere Saturno e Giove in dissonanza non è cosa facile! Stai provando di reagire, stai cercando la soluzione più giusta, ma c’è qualcuno che pare non sembrarla allo stesso modo. L’invito delle stelle è quello di stringere i denti e non buttare tutto all’aria.