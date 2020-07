Fallout, la serie videoludica diventerà una serie televisiva grazie ad Amazon [TEASER TRAILER]

Fallout, saga videoludica nata negli anni 90 e diventata cult per gameplay e ambientazione retro-futuristica diventerà ufficialmente una serie grazie ad Amazon. Bethesda Softworks infatti ha stretto un accordo con il colosso dell’e-commerce, da diverso tempo impegnata con successo nella creazione di serie.

Firme prestigiose

Ad occuparsi della sceneggiatura Amazon si è affidata a due firme prestigiose, che già si sono occupate dell’acclamata serie Westwood ovvero Jonathan Nolan (fratello del celebre regista Christopher) e Lisa Joy, che agiranno sotto la supervisione di Todd Howard e di James Altman, creatori della saga videoludica.

Le parole dei creatori

C’è ovviamente tanta curiosità attorno a questa produzione, visto anche il grande appeal della serie videoludica che da anni ha conquistato una più che discreta nicchia di appassionati. Da parte degli sceneggiatori traspare già l’entusiasmo (“Fallout è una delle più grandi saghe di tutti i tempi, nei videogiochi, ogni capitolo contiene delle storie di grandissima immaginazione e ci è costato un’infinità di ore che avremmo potuto trascorrere con parenti e amici. Siamo davvero entusiasti di unire le forze a quelle di Todd Howard e al resto dei brillanti lunatici di Bethesda, per dare vita a questo enorme, sovversivo e oscuramente divertente universo con Amazon Studios”) e anche lo stesso Todd Howard appare decisamente positivo su un successo sulla trasposizione su “pellicola” di Fallout (“Nell’ultima decade, abbiamo cercato molti modi per portare Fallout sullo schermo. Ma è stato chiaro fin dal primo momento in cui ho parlato con Jonah e Lisa qualche anno fa. Siamo dei grandissimi fan del loro lavoro e non potremmo essere più entusiasti di lavorare con loro e con Amazon Studios). Gli ingredienti per creare qualcosa di bello ci sono tutti, non resta che aspettare una non meglio precisata data d’uscita, sicuramente non imminente visto che sarebbero partiti da poco i casting.