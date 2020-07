Film Stasera in Tv – Grace di Monaco – Trailer, Dove vederlo ed orario

Nel 1962 Grace Kelly è sposata da sei anni con il principe Ranieri III di Monaco. Tenta di destreggiarsi tra la sua professione di attrice e il ruolo di principessa e madre di due bambini. Dopo aver ricevuto una proposta per riprendere la carriera in un film diretto da Hitchcock, Grace affronta una profonda crisi personale nello stesso periodo in cui il Principato è minacciato dalle ingerenze fiscali del presidente francese Charles De Gaulle. Lontana dalla sua terra d’origine e combattuta tra il desiderio di tornare ad essere una star internazionale e gli obblighi della sua posizione reale, Grace è chiamata a prendere una decisione che cambierà per sempre il resto della sua vita.