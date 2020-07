Frosinone – Spezia – Pronostico – Dove vederla in tv o streaming

Frosinone – Spezia si sfidano questa sera alle ore 21:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per la 32a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due delle squadre che al momento occupano posizioni all’interno della griglia dei playoff promozione.

Frosinone – Spezia: come arrivano alla gara

Il Frosinone attualmente è 6° in classifica a 48 punti. Ha raccolto però un solo punto nelle tre partite disputate dalla ripresa, contro il Trapani penultimo in classifica. Poi due sconfitte, entrambe per 0-2, contro Cittadella e Chievo Verona. La squadra ha avuto qualche difficoltà a ritrovare la giusta forma, e le partite ogni tre giorni non sembrano aiutarla in questo momento. Il Frosinone era vicino al secondo posto in classifica al momento dello stop: ora già dista 4 punti.

Lo Spezia invece è forse la squadra che ha ricominciato il campionato con il rendimento migliore, mostrando uno stato di forma invidiabile. Sono arrivate due vittorie contro squadre da organici importanti, come Empoli e Chievo Verona. Poi lo stop interno per 1-2 lunedì scorso contro il Pisa. Italiano ha alternative, ma forse di livello inferiore a qualche avversaria.

Frosinone – Spezia: Il nostro pronostico

La partita sarebbe stata da tripla in qualsiasi momento della stagione, e lo è anche oggi. Le squadre si equivalgono e la gara pare aperta ad ogni scenario. Senza la sconfitta interna contro il Pisa non avremmo esitato a definire i liguri favoriti. Ma il Frosinone arriva da due sconfitte consecutive e deve rialzarsi ad ogni costo. Per questo motivo crediamo che il pareggio sia lo scenario maggiormente probabile al 90′: segno X.

Frosinone – Spezia: Dove vederla in tv o streaming

La partita Frosinone-Spezia, match valido per la 32° giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta streaming live da DAZN. L’emittente trasmette in streaming per tutti i dispositivi compatibili: smart tv, smartphone e pc. La visione su tv è possibile anche collegando una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.