Calciomercato Fiorentina – De Rossi manca l’ufficialità. Tutti i dettagli

Calciomercato Fiorentina – Nei giorni scorsi si era parlato del futuro della panchina della Fiorentina, uno dei nomi più frequenti era quella di Luciano Spalletti, e nella giornata di ieri sembrava essere sempre più vicino ai viola.

Poi qualcosa è cambiato, ed nelle ore serali di ieri Commisso ha deciso che il futuro allenatore della Fiorentina sarà Daniele De Rossi, ex calciatore e capitano della Roma. I motivi di questo improvviso cambio di rotta sono al momento sconosciuti, e per l’arrivo di Spalletti era veramente tutto fatto mancavano pochi dettagli, poi il presidente ha deciso di cambiare idea, e di puntare su un’allenatore giovane, e con delle idee innovative.

Calciomercato Fiorentina – De Rossi ad un passo

L’ex giallorosso ha da subito sposato il progetto di Commisso, sostenendo che fosse di lunga veduta, ma sopratutto interessante. per questi motivi non ci ha pensato 2 volte ad accettare la proposta offertagli dal club viola.

L’ex centrocampista ha tanta voglia di mettersi in gioco in questa nuova esperienza da allenatore, e la Fiorentina sembra essere il club adatto per la sua crescita, ma sopratutto per la sua prima esperienza.

Per la conclusione di questa trattativa c’è un intoppo, però, poiché De Rossi ancora non ha il patentino per allenare la prima squadra, e stava terminando il corso a Coverciano, prima dello stop per via del covid. Se non fosse per questo ostacolo l’ex capitano della Roma, era già il prossimo allenatore dei viola, poiché Iachini non ha convinto abbastanza da meritarsi la fiducia anche per il prossimo anno.

La società viola, sta cercando quindi di aggirare questo ostacolo, per ufficializzare il futuro allenatore, e ha chiesto alla lega una deroga affinché Daniele possa iniziare la sua avventura di allenatore, e iniziare proprio da Firenze. Le due parti sono d’accordo su tutto, si aspetta solo la risposta da parte della FIGC per dare il via libera alla firma e iniziare questo nuovo ambizioso progetto sia da parte della Fiorentina che da parte del neo tecnico.

Nel frattempo si trova anche un’alternativa, che dovrebbe essere in Spalletti, ma nelle ultime ore è stato fatto anche il nome di Juric. Vedremo come si svolgerà la trattativa, e se la viola riuscirà ad aggirare l’ostacolo che ha trovato per l’ufficializzazione del suo nuovo tecnico, sicuramente Iachini andrà via, quindi a breve conosceremo il nome del nuovo allenatore della Fiorentina.