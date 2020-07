Lazio – Milan – Probabili Formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv o streaming

La partita serale di sabato 4 luglio, valevole per la 30esima giornata di Serie A, vedrà contrapporsi Lazio e Milan in uno scontro molto interessante sia per la classifica, anche per i semplici appassionati. Fischio d’inizio alle ore 21.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Lazio – Milan – come arrivano alla gara

Continua il grande momento della Lazio, che anche dopo il covid si conferma come la più accreditata “anti Juventus”, con la sola sconfitta subita sul campo dell’Atalanta, tra l’altro in rimonta a rallentare la ricorsa ai bianconeri in una lotta che appare ancora molto aperta.

Biancocelesti attualmente a quota 68 punti dopo i successi in rimonta contro Fiorentina e Torino.

Momento comunque positivo per il Milan, nonostante non siano arrivati i 3 punti nell’ultima trasferta a Ferrara contro la Spal, visto che dopo essere stati sotto per 2 a 0, allo scadere è arrivato il pareggio con un autogoal dei padroni di casa. Rossoneri al 7° posto a quota 43 punti, a 2 dal Napoli e dalla zona Europa League.

Lazio – Milan – Probabili Formazioni

Problemi per Simone Inzaghi che non potrà contare sugli attaccanti Immobile e Caicedo causa somma di ammonizioni, l’attacco quindi andrà per forza di cose rivoluzionato.

Meno problemi per Pioli, che comunque non potrà contare su Castillejo, uscito malconcio contro la Spal.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Lazio – Milan – Il nostro pronostico

Gara delicata ma dove entrambe le squadre vorranno imporre il proprio gioco, e visto il trend positivo di entrambe, è piuttosto probabile una partita con almeno un goal per parte.

Noi consigliamo quindi di giocare il segno Goal.

Lazio – Milan – Dove vederla in tv e in diretta streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva da DAZN che trasmetterà il match per gli abbonati attraverso personal computer e tramite app, compabibile per ogni dispositivo come smartphone, smart tv, e in generale ogni dispositivo munito di sistemi Android e iOS.

I clienti Sky che hanno il pacchetto DAZN potranno utilizzare il canale DAZN1 (sul canale 209 di Sky) per usufruire della visione della partita, che sarà visibile anche tramite Sky Q con l’app di DAZN.