Calciomercato Serie A – Affari, movimenti e trattative del 4 luglio

By

Calciomercato Serie A che non conosce soste, tutte le squadre sono attive per mettere a segno i migliori affari in vista del prossimo anno e le trattative che bollono in pentola sono davvero tante.

Juventus a lavoro per il rinnovo di Dybala, piace Alaba

Continua la trattativa di rinnovo tra la Juventus e Paulo Dybala. La volontà delle parti è quella di arrivare alla fumata bianca in tempi più rapidi possibile e la richiesta dell’argentino è quella di diventare il secondo giocatore più pagato della rosa bianconera, dietro Cristiano Ronaldo, ma magari davanti a De Ligt, che percepisce 8 milioni di euro più 4 di bonus.

La stessa società bianconera si è lanciata sull’austriaco Alaba, che andrà in scadenza con il Bayern Monaco nel 2021, ma il laterale ha fatto sapere che preferirebbe un’esperienza in Liga o in Premier, quindi al momento la Juve sembra tagliata fuori dall’affare.

Inter, adesso si punta Emerson Palmieri

Dopo aver sistemato la fascia destra con l’acquisto di Hakimi l’Inter vuole mettere la freccia anche a sinistra e proprio per questo ha messo gli occhi su Emerson Palmieri del Chelsea. Nonostante le smentite di Lampard che ritiene l’italo-brasiliano incedibile le due società stanno trattando e i nerazzurri cercano di avere uno sconto sui 30 milioni richiesti dai Blues.

Fiorentina tra la suggestione De Rossi e il colpo Florenzi

Suggestione Daniele De Rossi per la panchina della Fiorentina. I viola starebbero pensando al loro ex obiettivo di mercato a centrocampo per fondare un nuovo ciclo a partire dalla prossima stagione e a quanto pare sono iniziati già i primi contatti tra le due parti.

Per quanto riguarda il campo invece, l’obiettivo numero uno è diventato Alessandro Florenzi, attualmente in prestito secco al Valencia ma ancora di proprietà della Roma. Il giocatore piace da tempo ai viola che però dovranno fare i conti anche con l’interessamento da parte dell’Atalanta, ma un eventuale arrivo di De Rossi in panchina faciliterebbe la scelta dell’esterno.

Benevento vicinissimo a Glik

Il ritorno di Kamil Glik in Italia si avvicina sempre più. Il giocatore ha infatti già trovato l’accordo con il Benevento, che a sua volta è vicino a definire anche l’affare con il Monaco. Nelle prossime ore potrebbe dunque arrivare la fumata bianca.