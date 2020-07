Ecco la Fiat 500 elettrica, presentata a Palazzo Chigi da Mattarella e Conte

Novità importante in casa Fiat che fa entrare ufficialmente uno dei suoi prodotti recenti più riusciti nel mondo delle auto eletriche, ovvero la 500, nata nel 2007 e rappresentante eccellente di quella storica prodotta dagli anni 50 fino agli anni 70, che visto il grande successo ottenuto ha nel corso del tempo permesso lo sviluppo di modelli alternativi come la X e la L.

La nuova 500 elettrica a Palazzo Chigi

John Elkann, Presidente di FCA, Pietro Gorlier, Responsabile delle attività europee di FCA, e Olivier François, Presidente Fiat Brand Global hanno presentato ufficialmente la versione elettrica della piccola vettura il giorno prima del tour ufficiale per il grande pubblico.

Per l’occasione gli esponenti Fiat hanno presentato la vettura al presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la presenza del Premier Giuseppe Conte.

Luglio è un mese che nella storia della 500 è significativo: il primo modello fu presentato nel luglio del 1957 dall’allora Premier Adone Zoli, mentre la versione moderna dell’auto fu inaugurata nel luglio del 2007.

Le caratteristiche tecniche e la distribuzione

La Fiat 500 elettrica ha un motore da 87 kW che consente la velocità massima di 150 km/h, e secondo quanto dichiarato dalla Fiat stessa, possiede un’autonomia di 320 km con ciclo Wltp, grazie alle batterie agli ioni di litio che hanno una capacità di 42 kWh. La prima versione della vettura versione elettrica creata in 500 esemplari (già prenotati) ma già è in progetto sviluppare al più presto possibile 80.000 esemplari, come promesso dalla Fiat stessa in tempi non sospetti.