Effetti Coronavirus: E-commerce in crescita

Già dallo scorso anno l’e-commerce aveva registrato un trend di crescita positivo con l’aumento della spesa pari a circa il 20% in più rispetto ai dati del 2018. In Italia questo settore si è sempre mantenuto indietro rispetto agli altri Paesi europei ma l’arrivo della pandemia, con conseguente periodo di lockdown, ha fatto in modo che per il 2020 il dato legato allo shopping online salisse. Nel dettaglio, i comparti più interessati dallo sviluppo dell’e-commerce sono i seguenti: turismo, intrattenimento, abbigliamento e cura della persona. Contrariamente a quanto si pensava inizialmente il turismo non è stato oltremodo penalizzato dalla pandemia, infatti sui siti dedicati al settore come Booking o Trivago si registrano parecchie prenotazioni, segno che gli italiani hanno voglia di ripartire proprio dal divertimento a cui hanno dovuto rinunciare nei mesi invernali. Ottima la crescita anche dei casinò online, delle scommesse e delle lotterie milionarie, il cui successo è stato favorito senza dubbio dalle misure di contenimento del virus che hanno decretato la chiusura delle sale giochi in tutto il territorio. I giochi a premi sono i preferiti dagli europei che sperano di vincere il sostanzioso jackpot che parte da 10 milioni di euro, informazioni più dettagliate sulla lotteria più ricca del momento possono trovare su eurojackpot.org/it. Se da un lato l’incremento del gioco online ha determinato l’allarme del Ministero della Sanità, dall’altro è anche vero che questo tipo di intrattenimento è servito come supporto morale durante la permanenza forzata a casa. I colori dei videogames, le luci e le opportunità di realizzare vincite consistenti hanno portato una ventata di allegria soprattutto nella vita di chi ha passato la quarantena in totale solitudine. Il web è ricco di tanti siti legali in cui divertirsi sicuri di non incorrere in pesanti truffe. Lasciamo l’intrattenimento per focalizzare l’attenzione sul settore della moda, anch’esso in crescita. Ormai da diversi anni le case di moda avevano intuito le potenzialità offerte da internet; infatti avevano provveduto alla creazione di negozi virtuali in cui la merce venisse venduta in modo facile, competitivo e veloce. Curare le vetrine virtuali, evidenziando bene modelli e prezzi, è diventato essenziale per catturare l’attenzione di migliaia di potenziali clienti che ogni giorno affollano i negozi del web. Un’altra chiave di successo delle case di moda Made in Italy è stata la nascita degli outlet online in cui smerciare la collezione della stagione precedente rendendo gli abiti di lusso accessibili a tutte le tasche. La possibilità di acquistare online usufruendo il più delle volte delle spedizioni gratuite è molto comodo per tutti coloro che non amano immergersi nella confusione dei negozi e dei centri commerciali. Prendersi cura di sé è un’esigenza irrinunciabile soprattutto nell’era dei social come Instagram che puntano sull’immagine, a beneficiare di questa tendenza sono stati i punti vendita online dedicati alla cura della persona che hanno riportato un boom delle vendite di cosmetici e prodotti utili a rimodellare il corpo in vista della prova costume. La parola d’ordine dell’estate 2020 è ripresa dei consumi e con la complicità dei saldi si auspica un ritorno agli acquisti nei negozi fisici e ai contatti interpersonali in modo tale che la ripresa non sia soltanto virtuale ma reale.