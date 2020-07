Lorenzo Riccardi sta organizzando un modo per fare una proposta indecente alla sua fidanzata Claudia Dionigi. La coppia uscita lo scorso anno a Uomini e Donne continua la sua convivenza insieme sempre per il meglio.

L’ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi mesi era stato scelto dalla stessa Maria De Filippi per svolgere il ruolo di opinionista all’interno del trono classico prima che arrivate la pandemia. Da settembre però, il trono subirà una modifica e i due troni verranno completamente uniti proprio come in quest’ultimi mesi di programma.

Al magazine di Uomini e Donne però, l’ex tronista racconta come sarà il suo futuro ma soprattutto quando avverrà il tanto atteso matrimonio con Claudia Dionigi. Quale sarà stata la sua risposta?

Lorenzo Riccardi proposta indecente

L’opinionista del talk show continua la sua vita a gonfie vele sia in ambito lavorativo che sentimentale. Da quando è uscito da Uomini e Donne con l’ex corteggiatrice nonché sua scelta, la coppia non ha vissuto mai più separata. La convivenza infatti, è arrivata subito dopo l’uscita dal programma e l’idea di allargare la famiglia è un pensiero ricorrente.

Al magazine di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi racconta la sua proposta indecente e come arriverà al punto di chiedere a Claudia di sposarlo. L’ex tronista si dimostra così pronto a tutto pur di rendere felice la sua fidanzata, quali sono state le sue parole?

Ex tronista pronto al matrimonio

Lorenzo Riccardi si mostra pronto a tutto per Claudia e al magazine del programma confessa come sarà la sua proposta: “Dovrò escogitare qualcosa che la sorprenda e sia in linea con quello che sogna. Avere un figlio è un sogno e… si, speriamo di averlo”.

Sembrerebbe che Lorenzo abbia già in mente qualcosa per la sua fidanzata Claudia, pronto a far di tutto per sorprenderla e renderla felice. La coppia uscita da Uomini e Donne lo scorso hanno si dimostra così unita e pronta al grande passo e a un figlio nonostante entrambi siamo molto giovani. Ci aspetteremo delle novità?