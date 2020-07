Brescia – Verona – Formazioni Ufficiali – Ultime dai campi

Sta oramai per iniziare la sfida che vedrà frapporsi Brescia e Verona, gara valevole per la 30esima di campionato di Serie A 2019/20, che avrà inizio alle ore 19.30.

Le ultime dai campi

Nessuna sorpresa particolare per entrambe le squadre: il Brescia terrà Chancellor in panchina, mentre è assente Bisoli causa infortunio, mentre formazione al completo per gli ospiti che dovranno fare a meno solo di Pessina, fuori per somma di ammonizioni.

Formazioni ufficiali

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Martella, Papetti, Mateju; Bjarnason, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Donnarumma

A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Zmrhal, Chancellor, Ghezzi, Aye, Mangraviti, Skrabb, Viviani, Semprini

All.: Lopez

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine

A disposizione: Berardi, Radunovic, Lovato, Stepinski, Pazzini, Verre, Bocchetti, Lucas, Gunter, Dimarco, Terracciano, Pierobon

All.: Juric