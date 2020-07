Cagliari – Atalanta – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Sardegna Arena di Cagliari, calcio d’inizio ore 19:30, per il match Cagliari-Atalanta.

I rossoblù devono dare continuità ai recenti risultati ossia 7 punti nell’ultime 3 partite ma di fronte ci saranno i nerazzurri che arrivano da 7 vittorie consecutive e hanno fatto razzie in ogni angolo d’Italia.

Scelte obbligate per Zenga soprattutto in difesa mentre c’è imbarazzo della scelta per Gasperini.

Dubbio Ilicic: lo slovacco è in ripresa ma difficilmente partirà dal primo minuto, visto anche il ritorno dalla squalifica di Malinovskyi.

ZENGA – “La forza dell’Atalanta risiede nella mentalità, nel migliorare sempre i propri record”

GASPERINI – “La partita contro il Cagliari? Sarà una gara difficile”

Formazioni Ufficiali di Cagliari-Atalanta

Cagliari: Cragno; Walukiewicz, Carboni, Pisacane; Lykogiannis, Rog, Ionita, Nandez; Naionggolan; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Zenga.

Atalanta: Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovski, Zapata, Gomez. ALL.: Gasperini.