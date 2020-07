DIRETTA STREAMING – Sampdoria 1 – 0 Spal – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Sfida delicata per Sampdoria e Spal che si affronteranno domenica 5 luglio in un incontro valevole per la 30esima giornata di campionato. La partita inizierà alle ore 19.30.

Come stanno le squadre

Situazione leggermente migliorata per la Sampdoria dopo l’ultimo successo arrivato sul campo del Lecce, che ha portato il collettivo di Ranieri ad una discreta distanza dalla zona retrocessione in un campionato comunque non semplice per i blucerchiati.

La Spal era quasi tornata al successo nell’ultima sfida contro il Milan ma un autogoal ha condannato Di Biagio ad un 2 – 2 che non ha cambiato particolarmente la classifica già compromessa per i ferraresi.

Sampdoria – Spal – Dove vederla

Sarà DAZN a trasmettere la gara, dato che ne detiene i diritti: la partita sarà visibile quindi attraverso personal computer, oppure smartphone, smart tv, firestick, tablet e qualunque altro dispositivo compatibile con l’app ufficiale di DAZN, anche attraverso Sky Q.

I clienti Sky che hanno il pacchetto DAZN incluso nell’abbonamento potranno guardare la partita sintonizzandosi sul canale DAZN1.

Sampdoria – Spal – Risultato in diretta

Attraverso il nostro widget, posizionato a fine articolo, sarà possibile assistere a tutte le azioni del match in tempo reale, e venire quindi aggiornati in maniera continua fino alla fine dell’incontro.

12′ minuto Sampdoria in vantaggio con un gol di Linetty: