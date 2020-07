La cattiveria esiste e, secondo le stelle, è un tratto tipico dato alla nascita da diversi elementi planetari e combinazioni astrologiche tra segni e case. I segni zodiacali più cattivi di tutti sono questi tre: ecco chi sono.

I segni zodiacali più cattivi di tutti sono questi tre: al numero uno c’è lo Scorpione. In assoluto, tra i nati del segno zodiacale dello Scorpione si trovano le persone più cattive, di tutto lo Zodiaco. Perché diciamo questo? Perché principalmente i nati del segno zodiacale dello Scorpione sono assenti di empatia verso il prossimo per cui non tollerano le sofferenze altrui, che li disturbano profondamente, e disprezzano soprattutto la debolezza di carattere negli altri. Bisogna stare molto attenti agli Scorpione, persone che, se nate sotto influssi planetari negativi, possono essere cattive, gelose e invidiose. I nati Scorpione sono individui subdoli e calcolatori, si mostrano benevoli, a cui si possono raccontare confidenze e problemi personali. Man non appena si girano le spalle, gli Scorpione spargono ogni parola che hanno sentito al vento, deridendo il malcapitato. La loro cattiveria gratuita non ha alcuna spiegazione se non quella di essere insita nella natura tipica del segno.

2. L’Ariete

Dei tre segni zodiacali più cattivi il secondo posto è l’Ariete. I nati del segno zodiacale dell’Ariete, come gli Scorpione, sono completamente assenti di empatia per cui predisposti alla cattiveria gratuita senza alcun rimorso nei confronti del prossimo, chiunque esso sia. Tra i nati del segno dell’Ariete esistono molte persone nocive, rabbiose e frustrate in maniera particolare. Ciò si nota facilmente poiché i nati del segno zodiacale dell’Ariete sono spesso prepotenti e aggressivi. Gli Ariete emanano vibrazioni negative e rendono gli altri stressati, nervosi e irritabili. Una loro caratteristica è la falsità: i nati del segno zodiacale dell’Ariete sono falsamente benevoli e cordiali, sembrano persino simpatici, disponibili e divertenti. Ma la realtà dei fatti nasconde risentimento, invidia e livore nei confronti del prossimo. Nessuno potrebbe immaginare che al cordiale Ariete frullano in testa elaborati piani per screditare le persone per bene, che vittime della cattiveria dell’Ariete restano immobili e basite, a chiedersi il perché di tanta cattiveria.

3. I Gemelli

Chiudono la classifica dei tre segni zodiacali più cattivi al terzo e ultimo posto i Gemelli. Per quanto riguarda gli appartenenti al segno dei Gemelli, possiamo notare quanto la cattiveria in questo caso sia parte preponderante dell’animo umano in maniera naturale. I nati del segno zodiacale dei Gemelli si distinguono infatti per la grande abilità e destrezza nel saper far male agli altri e creare loro danno anche nel tempo senza alcuno sforzo. I nati del segno zodiacale dei Gemelli si pongono inizialmente come persone simpatiche e cordiali per poi evolvere verso l’essere indisponenti e sarcastici. I nati del segno dei Gemelli non si scusano se offendono qualcuno ma passano avanti, facendo finta che non sia successo niente o che non sia colpa loro. Infidi e gelosi, i Gemelli possono essere davvero cattive persone, tra le peggiori dello Zodiaco.