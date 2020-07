Meteo: ritorna l’estate sulla Penisola. Ecco cosa aspettarci domani lunedì 6 luglio 2020

By

Come indicano le previsioni meteo per domani lunedì 6 luglio 2020 dopo i temporali che hanno colpito l’intera Penisola, ritornerà l’estate su tutto il territorio, grazie all’alta pressione proveniente dalle Azzorre. Salvo qualche rovescio locale sulle Alpi e nel Sud Italia, il tempo sarà stabile e sereno ovunque.

Nord: previsioni per domani lunedì 6 luglio 2020

Durante il mattino le previsioni meteo indicano poche nubi sparse e cielo sereno su tutto il Settentrione, mentre nel pomeriggio ci saranno delle precipitazioni locali sulle Alpi e l’Appennino. In serata possibili fenomeni locali anche in Piemonte, Lombardia e Friuli, sereno nelle altre regioni. Temperature in crescita.

Centro: previsioni per domani lunedì 6 luglio 2020

È previsto tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni centrali della penisola per l’intera giornata di lunedì 6 luglio. Le temperature stazionarie o in leggero aumento.

Sud: previsioni per domani lunedì 6 luglio 2020

Al mattino ci sarà cielo nuvoloso con piogge locali su Basilicata, Puglia e Calabria; sereno sulle altre regioni. Durante il pomeriggio sono previsti temporali sulle zone interne, miglioramenti sul resto del Meridione. In serata ancora qualche rovescio su Basilicata e Calabria, mentre altrove ci saranno schiarite. Temperature stazionarie o in crescita.