Napoli – Roma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Napoli – Roma è una delle partite della 30° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio San Paolo di Napoli, domenica 5 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida è un vero e proprio scontro diretto per le due posizioni a ridosso delle quattro che andranno in Champions League. La Roma precede il Napoli di soli tre punti in classifica (48 a 45) e le due squadre occupano quinto e sesto posto. Sono entrambe reduci da una sconfitta: gli azzurri contro l’Atalanta, la Roma in casa contro l’Udinese.

Napoli – Roma – Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Napoli – Roma – Pronostico

Le due squadre, pur venendo entrambe da una sconfitta, attraversano momenti di forma diversi. Gli azzurri sono apparsi più in palla dei giallorossi, che hanno perso le ultime due contro Milan e Udinese. Gli azzurri sembrerebbero leggermente favoriti nel pronostico sul risultato finale, ma immaginiamo una gara combattuta e con diverse reti. Per questo nel pronostico puntiamo sul segno OVER 2.5.

Napoli – Roma – Dove vederla in tv e streaming

Napoli – Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 256 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno vederla anche in diretta streaming su Sky Go, servizio compatibile con dispositivi mobili (tablet e smartphone) e con pc e notebook. Stesse compatibilità, ma servizio ed abbonamenti diversi, anche per l’altra possibilità di visione in streaming di Sky : NowTV.