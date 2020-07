Chiara Baschetti è Elena Sereni – Chi è – L’Isola di Pietro

By

Chiara Baschetti è Elena Sereni ne L’Isola di Pietro, la fiction guidata da Gianni Morandi (Pietro Sereni). Chi è? Il suo personaggio è la figlia del medico di Carloforte e impegnata nelle forze dell’ordine.

Elena Sereni è anche una madre: ha abbandonato anni prima la figlia Caterina (Alma Noce) e solo in seguito ha scoperto che la bimba data in adozione si trovava a Carloforte. Con difficoltà senza limiti, è riuscita alla fine ad entrare nel cuore della ragazza.

Chiara Baschetti è Elena Sereni – La scheda

Elena Sereni è una donna tutta d’un pezzo, severa soprattutto con se stessa. Quando era giovanissima, ha scelto di lasciare la casa natale e il padre per nascondere il suo segreto. Ha mantenuto la massima riservatezza per tanti anni, fino a che il vicequestore non scopre che Caterina si trova nella sua stessa città. Nel primo capitolo la troviamo impegnata con Giovanni, anche se il suo vecchio amore Alessandro (Michele Rosiello) tornerà presto nella sua vita. Solo grazie alla vicinanza dell’uomo riuscirà ad ammettere di aver subito una violenza anni prima, a causa del fratello di Alessandro.

Nella seconda stagione, Elena è ormai cresciuta sotto ogni punto di vista. Ha accettato il suo ruolo di madre e ha trovato in Alessandro un grande amore. Le cose però non andranno come previsto quando il passato di lui si presenterà alla porta di entrambi. La Sereni infatti inizierà a sospettare che il fidanzato l’abbia tradita conla vittima di un caso e sceglierà di allontanarlo dalla sua vita. Un’ombra che sarà difficile da tenere a bada e soprattutto da eliminare dal loro rapporto. Con l’aiuto del padre, la donna riuscirà però a fare chiarezza e a superare il malinteso con il compagno. Chiara Baschetti è Elena Sereni, una donna che ha molta paura di perdere l’amore ed essere ferita.