Udinese – Genoa: Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Udinese – Genoa verrà disputata questo pomeriggio alle ore 19:30 e andrà in scena alla Dacia Arena di Udine, l’arbitro della partita sarà il Sig. Orsato con Meli e Del Giovane assistenti, Ros 4° uomo, Nasca e Vivenzi in sala VAR.

Il Genoa deve salvarsi e proverà a vincere dopo la sconfitta per 3-1 con la Juventus, e il pareggio con il Brescia, mentre l’Udinese arriva dalla vittoria per 2-0 con la Roma, e la sconfitta per 3-2 cn l’Atalanta. i bianconeri sono 15° in classifica e servono punti per la salvezza, così come ai rossoblu, sarà una partita aperta fino alla fine.

Udinese – Genoa: Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larson, Fofana, Jajalo, De paul, Sema; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Sturaro, Lerager, Bherami, Barreca; Iago Falque, Pinamonti. All. Nicola

Udinese- Genoa: Pronostico

Il nostro pronostico vede un pareggio tra queste due società, quindi i nostro segno è X. Sarà una partita aperta a qualsiasi risultato.

Udinese – Genoa: Dove vederla in Tv e streaming

Il match sarà trasmesso sui canali Sky, e Sky Sport dedicati, mentre per i possessori di abbonamento con Sky Go, potranno seguire la partita anche sull’applicazione dedicata, e scaricabile per Android e Apple.