Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 6 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 6 luglio 2020. Come inizierà la settimana per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Il Sagittario ha voglia di riscatto, il Capricorno è sotto pressione. Stanchezza per l’Acquario, mentre i Pesci vivono ancora tensioni in amore. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 luglio 2020: Sagittario

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox in questo momento stai cercando il tuo riscatto, ma dovrai attendere la fine del 2020, in particolar modo novembre e dicembre, per ottenerlo. Forse stai già facendo dei piani, ma sappi che prima di settembre nulla decollerà come vorresti. Continuano i contrasti in amore, specie per chi ha il piede in due scarpe.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 luglio 2020: Capricorno

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani ti sentirai un po’ sotto pressione. Il suggerimento del popolare astrologo di Rai2 è quello di chiarire tutti i malintesi di coppia entro luglio, perché agosto sarà un mese piuttosto complicato per ciò che concerne le relazioni. I rapporti che, invece, andranno alle grande saranno quelli che daranno qualcosa di nuovo sul lavoro. Luglio ti porterà contrattempi e ritardi, ma anche qualche conferma.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 luglio 2020: Acquario

Come spiega l’astrologo Paolo Fox domani potresti sentirti un po’ stanco, forse perfino demotivato. Il fatto è che sei stufo della solita vita: dovresti prendere il coraggio a due mani e fare scelte più coraggiose, soprattutto in amore. Chissà che la persona che ti piace alla fine non corrisponda i tuoi sentimenti! Non dovresti ignorare o sottovalutare i piccoli disturbi fisici.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 6 luglio 2020: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, e nei prossimi giorni, potresti gestire le relazioni in maniera del tutto irrazionale, ma non dipenderà da te. Il fatto è che ci sono dei rapporti che non funzionano proprio, qualche tensione di troppo difficile da superare. Agosto, fortunatamente, ti regalerà delle belle emozioni. Per cui se in questi giorni non fila tutto liscio, sii paziente in vista di momenti più sereni.