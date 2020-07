Ricetta crescentine: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo la ricetta delle crescentine, conosciute anche come tigelle. sono delle focaccine tipiche di Modena, che si preparano con un impasto a base di farina, strutto, lievito e acqua.

Dopo la lievitazione l’impasto viene steso e ritagliato con un coppa pasta circolare, infine le crescentine vengono cotte per alcuni minuti in una tigelliera ben calda. Una volta pronte possono poi essere farcite con tutto ciò che si vuole, ad esempio degli affettati o delle verdure.

Crescentine – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti vi verranno circa 18 crescentine, anche a seconda della loro grandezza.

Farina 0 250 g

Farina 00 500 g

Latte intero 300 g

Acqua 200 g

Strutto 60 g

Olio extravergine d’oliva 50 g

Lievito di birra secco (o 11 g se fresco ) 3 g

Sale fino 1 cucchiaino

Crescentine – Preparazione

Per preparare le crescentine mettete la farina 0 e quella 00 nella ciotola della planetaria, quindi aggiungete il latte, il lievito disidratato e lo strutto.

Azionate il gancio per 1 minuto e poi versate l’olio e l’acqua, continuate con il gancio e, quando l’impasto comincerà a staccarsi dai lati della ciotola, aggiungete il sale.

Azionate il gancio nuovamente per circa 6 minuti, fino a quando l’impasto risulterà compatto. Dunque ponete il composto che avete ottenuto su di una spianatoia di legno e lavoratelo bene con le mani fino a farlo diventare liscio ed omogeneo.

A questo punto mettetelo in un contenitore coperto con la pellicola trasparente e lasciate riposare a temperatura ambiente per 2 ore in un luogo tiepido e privo di correnti d’aria; trascorse 2 ore, ponete l’impasto in frigorifero per almeno 8 ore. Terminato il tempo della lievitazione, togliete l’impasto dal frigorifero e collocatelo su di una spianatoia leggermente infarinata.

Con un mattarello stendete l’impasto fino ad arrivare ad uno spessore di circa 5 mm, dopodiché con un coppa pasta del diametro di 8,5 cm ricavate dei dischi. Collocate le crescentine su di un vassoio foderato con carta forno, facendole riposare per almeno 20 minuti.

Dopo 20 minuti, fate scaldare la tigelliera a fuoco moderato per 5 minuti da entrambi i lati e, una volta che sarà ben calda, posizionate i dischi che avete preparato. Chiudete il coperchio e fate cuocere per 4-5 minuti per parte e poi capovolgete la tigelliera chiusa per verificare la cottura. La cottura deve essere dolce, altrimenti le crescentine si cuoceranno solo all’esterno, rimanendo crude all’interno.

Quando le crescentine saranno ben dorate da entrambi i lati, toglietele dalla tigelliera, mettetele ancora calde in un recipiente foderato con un canovaccio e copritele: così facendo, continueranno sensibilmente la cottura e rimarranno morbide e fragranti più a lungo.

Se volete, potete tagliare a metà le crescentine a mo’ di panino e farcirle come più preferite, scegliendo tra verdure, salumi e formaggi.

Crescentine – Consigli utili

Le crescentine si conservano in frigorifero coperte con la pellicola trasparente per 5 giorni al massimo. All’occorrenza dovrete solo scaldarle qualche minuto in padella.

Potete anche congelarle dopo averle fatte raffreddare.

Se siete amanti degli aromi, insaporite l’impasto con delle erbe come per esempio il rosmarino.

Se preferite, potete anche sostituire lo strutto con l’olio di semi.