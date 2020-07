Sampdoria – Spal – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederls in tv e streaming

10 punti di distacco tra Sampdoria e Spal ma vista la situazione di classifica, questa partita è ancora classificabile come sfida salvezza: le due squadre scenderanno in campo domenica 5 luglio alle ore 19.30, in occasione della 30esima giornata di Serie A.

I doriani sono infatti a 29 punti, e virtualmente fuori dalla zona “rossa” a differenza della Spal che deve iniziare a fare punti per inseguire una difficile salvezza.

Sampdoria – Spal – Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini.

SPAL (4-3-1-2): Letica; Cionek, Vicari, Salamon, Sala; Murgia, Valdifiori, Dabo; Castro; Cerri, Petagna.

Sampdoria – Spal – Il pronostico

Il successo esterno della Samp ha ridato un po’ di fiducia, fattore che potrebbe essere venuto meno alla Spal dopo il beffardo pareggio arrivato in casa allo scadere contro il Milan, a causa di un autogol. Difficilmente le squadre difenderanno ad oltranza, quindi appare probabile almeno un goal per parte, per questo motivo consigliamo di giocare il segno Goal.

Sampdoria – Spal – Dove vederla in tv e streaming

La partita andrà in onda su DAZN, disponibile ovviamente per tutti gli abbonati alla piattaforma su qualsiasi dispositivo Android e iOS, Firestick, smart tv e ovviamente personal computer.