Annamaria vuole Sammy Hassan

Annamaria cerca e vuole un uomo proprio come Sammy Hassan e lo racconta al magazine di Uomini e Donne prima di partire per Temptation Island. La coppia formata da Annamaria e il suo fidanzato Antonio a scatenato molte polemiche già dalla prima puntata del docu-reality.

La fidanzata di Antonio infatti, ha deciso di partecipare insieme a lui al programma per vedere se il suo compagno sia realmente cambiato dopo alcune scappatelle perdonate. La coppia nel video presentazione, ha spiegato quanto entrambi siano pronti a fare quel passo in più una volta capito se il loro amore è reale o si tratta solamente di abitudine.

Prima di partire per Temptation Island, Annamaria ha deciso di lanciare delle affermazioni importanti all’interno del magazine di Uomini e Donne, lasciando i telespettatori e i social senza parole. Di cosa stiamo parlando?

Annamaria vuone Sammy Hassan

La fidanzata di Antonio durante un pomeriggio insieme alle amiche all’interno del villaggio, ha lanciato un’affermazione che ha lasciato i telespettatori e i social increduli. Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato che l’uomo giusto che per Annamaria fosse proprio un volto noto sui social.

Tra Antonio e Annamaria infatti, la decisione di partecipare al programma è stata proprio quella di mettere alla prova il loro amore ma soprattutto il fidanzato che, una volta ha ceduto tradendo la sua compagna.

Annamaria al magazine di Uomini e Donne si lascia andare e confessa che, all’interno della sua vita vuole un uomo come Sammy Hassan. Quali sono state le sue parole?

Sammy Hassan è l’uomo giusto

Le parole di Annamaria hanno lasciato tutti molto sorpresi, la fidanzata infatti ha spiegato che uomo avrebbe voluto accanto a lei se nella sua vita non ci fosse Antonio.

La fidanzata ha così affermato che: ““A me piace molto Sammy Hassan. Ho seguito il suo percorso a Uomini e Donne e, caratterialmente, mi piace come si è posto con Giovanna ed è riuscito a conquistarla. E’ molto leggero come Antonio, ma non è immaturo, contrariamente al mio fidanzato. Lo vedo un uomo adulto e il fatto che sia padre mi dà sicurezza, qualcosa che Antonio non riesce a infondermi”.

La stessa Annamaria prima di sbarcare nel villaggio ha spiegato il motivo più grande per cui ha deciso di portare all’interno del programma il suo fidanzato, affermando: “Ho bisogno di qualcosa che mi faccia capire se faccio bene a continuare a investire in questo rapporto, oppure se sia più giusto iniziare a camminare da sola e tornare a guardarmi intorno”.