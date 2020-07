Ci sono donne che hanno una mente lesta mentre altre sono più lente di ragionamento o comunque non smuovono molto il loro cervello. Le donne meno intelligenti dello Zodiaco: classifica delle meno argute.

1. La Ariete

Le donne meno intelligenti dello Zodiaco: nella classifica delle meno argute al primo posto c’è quella del segno zodiacale dell’Ariete. La donna del segno zodiacale dell’Ariete non brilla per intelligenza, non è capace di fare grandi ragionamenti, speculazioni filosofiche o elucubrazioni. La cultura non le interessa, è più abile negli aspetti pratici della vita, dove da studiare c’è poco. Aggressiva e con un brutto carattere, contraddice chi le rimarca la sua scarsa intelligenza cercando di attribuire la stupidità agli altri, facendo in modo di spostare l’attenzione dal suo scarso cervello a un’altra persona, che non mancherà di criticare e offendere proiettandovi sopra quella che in realtà è lei stessa.

2. La Toro

Tra le donne meno intelligenti dello Zodiaco c’è la Toro, che non perde molto tempo sui libri per cui la sua grammatica, tramite l’espressione verbale, avrà sempre qualche verbo usato a caso. Al secondo posto in questa classifica, la donna Toro non ragiona molto, agisce e parla d’impulso, offendendo chi ha di fronte. Cercare di parlare di cultura con lei è una partita persa. La donna Toro non è intelligente neanche nei confronti del denaro. Il troppo attaccamento ai soldi la conduce dritta sulla strada delle privazioni ed è inoltre fastidioso per le persone che le vivono accanto, costantemente innervosite dalla taccagneria ai massimi livelli della Toro. Il risparmio fine a sé stesso, non comprovato da reali motivi di indigenza, non ha senso.

3. La Pesci

Tra le donne meno intelligenti dello Zodiaco abbiamo al terzo posto della classifica la Pesci. La donna del segno zodiacale dei Pesci mette troppo avanti il cuore e il sogno rispetto alla logica. La Pesci non riesce a capire che la vita reale ha bisogno di un agire razionale per portare a compimento gli obiettivi prefissati. La donna del segno zodiacale dei Pesci è troppo sognatrice e idealista e sbaglia anche a deprimersi per le sue aspettative mancate. La Pesci vive cocenti delusioni se le cose non vanno come lei vuole. Una persona che usa la ragione dovrebbe capire che la vita reale non ha niente a che vedere con i sogni Le donne dei Pesci dovrebbero usare più intelligenza e raziocinio quando si trovano ad affrontare determinate situazioni della vita.

4. La Acquario

Tra le donne meno intelligenti dello Zodiaco abbiamo al quarto e ultimo posto della classifica la Acquario. Troppo presa da sé stessa la donna Acquario non mostra una grande intelligenza, soprattutto quando manca di rispetto agli altri. Una persona intelligente dovrebbe sapere che non conviene mai trattare male il prossimo poiché la vita ci restituisce la medaglia con un boccone amaro. La donna Acquario in questo modo si crea problemi con le sue mani perché il destino le restituirà la supponenza facendola restare in solitudine.