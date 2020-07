Calciomercato – Affari e trattative del 7 luglio

By

Calciomercato sempre più in fermento e gli affari e le trattative avanzano a ritmo serrato con tutte le squadre di A all’azione.

Inter: tra il rinnovo di Lautaro e l’offerta per Emerson Palmieri

L’Inter sta provando in tutti i modi di trattenere Lautaro Martinez, così ha proposto al suo entourage il prolungamento di un altro anno e un forte adeguamento dell’ingaggio, potrebbe essere la mossa vincente anche perchè il Barcellona non sembra disposto a pagare l’intera clausola rescissoria.

Marotta e Ausilio però lavorano su più campi e nella giornata di ieri hanno fatto recapitare al Chelsea un’offerta di 20 milioni per l’acquisto di Emerson Palmieri. Il calciatore non vede l’ora di andare via da Londra perchè Lampard lo utilizza pochissimo e sta rischiando di perdere i prossimi Europei.

La Juventus tenta Jorginho

Il mercato a centrocampo della Juventus non si fermerà soltanto all’arrivo di Arthur, ufficializzato alcuni giorni fa. Secondo quanto riportato da Tuttosport Paratici insiste infatti anche con il Chelsea per Jorginho, messo ai margini da Lampard dopo il lockdown. L’ex Napoli sarebbe perfetto per il tecnico, che lo ha già allenato sia nel capoluogo campano che nei Blues.

Il Milan vuole chiudere per Rebic

Ante Rebic è diventato uno degli attaccanti più seguiti d’Europa dopo i 10 gol messi a segno nelle ultime 14 partite tra campionato e Coppa Italia. Per questo motivo i rossoneri hanno deciso di dare una importante accelerata nei dialoghi con l’Eintracht Francoforte per trasformare subito in acquisto a titolo definitivo l’attuale prestito biennale del croato.

Il Napoli cerca il doppio colpo dal Lilla

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe pressando il Lilla per un doppio acquisto da 80 milioni di euro. Il riferimento è a Victor Osimhen, attaccante nigeriano che dovrebbe prendere il posto di Milik, e Gabriel, difensore brasiliano di 22 anni. Due acquisti che il numero uno del club azzurro vorrebbe finanziare con le cessioni del bomber polacco e, forse, anche con quella di Kalidou Koulibaly.