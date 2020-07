Lecce – Lazio – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Lecce – Lazio è un match valido per la 31° giornata di Serie A, ed andrà in scena domani pomeriggio alle ore 19:30. La partita verrà disputata allo stadio Via del Mare di Lecce. Sarà una partita interessante per i giallorossi che vogliono vincere dopo il KO con il Sassuolo.

La Lazio arriva da una pesante sconfitta per 3-0 contro il Milan abbandonando cosi ogni speranza di poter vincere il campionato, portando a 7 i punti di svantaggio nei confronti dei bianconeri, e devono difendersi dall’attacco dell’Inter per il secondo posto.

Lecce – Lazio: Probabili formazioni

I biancocelesti ritroveranno dopo la squalifica sia Immobile che Caicedo. Dopo l’uscita anticipata dal campo, bisogna controllare le condizioni fisiche di Correa, sono da valutare anche le condizioni di Miinkovic-Savic. Nei giallorossi mancherà Tachtsidis per squalifica, e proveranno a recuperare Rossettini dopo il piccolo problemino fisico che non gli ha permesso di prendere parte al match con il Sassuolo.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Mancosu, Barak; Saponara, Falco; Babacar. All. Liverani.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Cataldi, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Lecce – Lazio: Pronostico

C’è tanta differenza sia di punti che di qualità tra le due squadre, e la Lazio vuole rifarsi dopo la sconfitta di sabato. Prevediamo un segno 2+Over 2,5.

Lecce – Lazio: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso dalla piattaforma Sky, su i canali dedicati Sky Sport, e Sky Sport Uno. Inoltre per i possessori dell’App Sky go, la partita sarà trasmessa anche sull’applicazione scaricabile sia per Android che per Apple.