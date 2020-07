Giulio Raselli torna sulle sue storie Instagram e attacca la ex tronista Giovanna Abate e Sammy Hassan, criticando la fine della loro storie d’amore. L’ex tronista si scaglia così contro la sua ex corteggiatrice viste le tantissime lodi ottenute durante il suo trono che invece durante il suo percorso si è rivelata completamente diversa.

Giovanna Abate infatti, durante i mesi in cui corteggiava Giulio si è dimostrata sempre per la ragazza perfetta facendo passare l’ex tronista per quello che, non faceva sul serio. Ora che la storia tra Giovanna e Sammy è terminata ancor prima di iniziare, Giulio ha deciso di dire la sua al riguardo lanciando una frecciatina non poco pesante. Quali sono state le sue parole?

Giulio Raselli attacca Giovanna

L’ex tronista poche ore fa ha deciso infatti di dire la sua nei confronti di Giovanna Abate e della sua storia d’amore con Sammy Hassan. I due poco dopo un mese dall’uscita da Uomini e Donne, hanno deciso di prendere due strade completamente diverse mettendo fine alla loro relazione. Giovanna nonostante non abbia mai lasciato dichiarazioni, ha semplicemente sottolineato il bisogno di avere del tempo per se e per riflettere sulla conoscenza con Sammy.

Giulio Raselli però attacca Giovanna e decide di sorprendere tutti accusandola di non essere stata del tutto sincera durante il suo trono ma soprattutto durante i mesi in cui era sua corteggiatrice. Quali sono state le sue parole?

Ex tronista ottiene la sua rivincita

Raselli poche ore fa sul suo profilo Instagram decide di dire la sua nei confronti della sua ex corteggiatrice affermando: “Io non ho mai voluto commentare anche durante il mio percorso e dopo quando sono uscito nonostante le varie critiche. Però oggi voglio dirvi una cosa, grazie al cielo ho seguito la mia testa, il mio cuore. Da una parte c’è una persona che è stata idolatrata durante il percorso anche quando facevo il tronista e lei la corteggiatrice”.

Giulio Raselli ha voluto così concludere con: “La grandissima differenza è che lei è uscita ed è durata quattro secondi, io invece sono qua che convivo e vivo il mio amore con tutto me stesso. In sintesi prima di criticare guardate e osservate le persone, vivo la mia storia d’amore felicissimo di averlo fatto, dall’altra parte no. Con questo non voglio dire che tutte le ciambelle escono con il buco però prima di criticare osservate. Ultima cosa, scusate se non siamo stati a fare le magliette il giorno dopo dell’uscita di Uomini e Donne, abbiamo pensato solo a viverci”.