Ci sono donne la cui logica, i cui comportamenti, sono difficili da capire e possono essere definiti complicati. Complicato è ciò che è di difficile comprensione perché, per paradosso, è esso stesso fatto di troppa logica. Le donne più complicate dello Zodiaco: ecco chi sono.

La Vergine

Tra le donne più complicate dello Zodiaco c’è quella del segno della Vergine. La donna del segno zodiacale della Vergine è metodica e cervellotica, pensa e riflette in continuazione, ha sempre un’aria seriosa e persa in chissà quali pensieri. Certe volte è davvero assurdo capire i comportamenti di una Vergine, fatti di continue sparizioni, misteriose apparizioni, cambiamenti di umore perenni. La sua troppa logica è davvero di difficile comprensione.

La Gemelli

Tra le donne più complicate dello Zodiaco troviamo anche la Gemelli. La doppiezza tipica del segno zodiacale rende di difficile comprensione gli atteggiamenti della donna Gemelli. Un giorno si presenta a noi come la persona più cortese, cordiale, affabile ma solo pochi minuti dopo l’espressione del suo volto cambia e il suo atteggiamento diventa più duro e sarcastico. La Gemelli ha pensieri e azioni di difficile interpretazione, scaturiti da un irrefrenabile opportunismo.

La Pesci

Altra donna complicata è la Pesci. Non è semplice capire cosa vuole una donna del segno zodiacale dei Pesci. Cerca l’amore romantico ma lei stessa non è capace di darlo, vuole una vita da sogno ma i suoi sogni si spezzano in fretta, a causa della fragilità interiore e del suo farsi costantemente il problema di non ferire il prossimo. Può capitare di incontrare una donna Pesci con cui si avrebbe piacere di intrattenere una relazione ma presto scopriremo che è fidanzata pur lamentandosi del rapporto che ha con il partner. Inutile starle dietro: pur insoddisfatta proseguirà questa relazione, senza l’intenzione di troncarla. Perché? Perché è una donna complicata.

La Bilancia

Complicata è la donna appartenente al segno zodiacale della Bilancia. La donna della Bilancia vive alla ricerca di equilibrio nel costante miglioramento di sé stessa e delle sue sfumature caratteriali. Vorrebbe raggiungere il punto di equilibrio perfetto ma è troppo emotiva, sensibile, timida e non fa altro che spendere tempo in mezzo a elucubrazioni mentali assurde. Capire il perché dei suoi atteggiamenti e del suo porsi nei confronti della vita è davvero difficile. La troverete spesso in crisi per cose che voi considerate inezie di poco conto.

La Cancro

Tra le donne più complicate dello Zodiaco non può mancare quella del segno zodiacale del Cancro. Questa donna è generalmente di umore altalenante, di animo tormentato, con una sorta di agitazione interiore che si riflette nei suoi atteggiamenti, che non sono mai prevedibili. Difficile avere a che fare con una donna complicata come quella del segno zodiacale del Cancro. Gli enigmi dentro la sua testa dipendono dall’influenza della Luna, il satellite che domina il segno. La donna del segno del Cancro tende troppo all’elucubrazione mentale, cosa che rende il suo pensiero davvero complicato da interpretare, sia per chi non la conosce ma anche per chi è accanto a lei da anni.