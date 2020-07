Riccardo Guarnieri felice senza Ida

Riccardo Guarnieri torna sui social e si mostra felice senza Ida lasciando così i suoi fan e i fan della coppia senza parole. Nessuno infatti, si sarebbe mai aspetto che l’ex cavaliere di Uomini e Donne tornasse all’interno dei social senza dire una parole sulla fine della storia con Ida.

La ormai ex coppia infatti, dopo la fine della quarantena si è separata e i motivi sembravano strettamente finalizzati al lavoro che Riccardo Guarnieri aveva a Taranto. Ormai da diversi mesi però, la coppia non si vedeva più insieme ma soprattutto non parlava più l’uno dell’altra lasciando così il dubbio ai fan della sua storia d’amore. Durante la giornata di ieri però, L’ex cavaliere decide di mostrarsi all’interno delle storie Instagram insieme a un uomo. Di cosa stiamo parlando?

Riccardo Guarnieri si mostra felice senza Ida

Ida Platano durante la scorsa settimana ha accennato all’interno del magazine di Uomini e Donne la storia finita con Riccardo e il dolore che ancora prova al solo parlarne. Nonostante la ex dama non abbia voluto spiegare come siano andate le cose nel dettaglio, Riccardo ha deciso di non rilasciare nessuna intervista mostrandosi nella giornata di ieri all’interno delle storie Instagram di Sossio Aruta.

Il cavaliere nonostante abbia proposto a Ida Platano di sposarlo, sembra aver messo fine alla sua storia d’amore dopo anni di tira e molla ma soprattutto di discussioni infinite. Durante la quarantena, la coppia sembrava felice tanto da far pensare che i preparativi per il matrimonio stessero andando avanti nel modo migliore possibile. La loro rottura infatti, continua a rimanere un segreto per tutti i follower e per tutti i social ma Riccardo sembra intanto andato avanti con la sua vita.

Ex cavaliere pronto a voltare pagina

Durante la giornata di ieri, Riccardo Guarnieri è apparso sorridente e felice all’interno delle storie di Sossio Aruta, invitato proprio dall’ex cavaliere di Uomini e Donne per il battesimo di sua figlia Bianca.

L’ex cavaliere Riccardo ha così dato il colpo di grazia definitivo all’interno della sua ormai ex relazione, mostrando ai fan quanto sia sembri felice anche senza la dama e senza i tantissimi tira e molla che da anni sono stati protagonisti all’interno del programma firmato Maria De Filippi.