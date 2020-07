Ricetta salame di cioccolato: ingrdienti, preparazione e consigli

E’ un dolce casalingo, molto semplice da preparar, molto fresco dato che si conserva in frigo, ottimo per l’estate quando si vuole preparare un dolce semplice e veloce, ma, allo stesso tempo delizioso, stiamo parlando del salame di cioccolato.

Salame di cioccolato – Ingredienti

Cioccolato fondente 200 g

Biscotti secchi 175 g

Burro a temperatura ambiente 150 g

Zucchero 150 g

Uova (2 medie) a temperatura ambiente 100 g

Rum 10 g

Per decorare.

Zucchero a velo q.b.

Salame di cioccolato – Preparazione

Per realizzare il salame di cioccolato per prima cosa tritate al coltello il cioccolato. Scioglietelo a bagnomaria e, una volta che sarà completamente fuso, lasciatelo intiepidire.

Intanto ponete in una ciotola il burro a temperatura ambiente a pezzetti e montatelo con lo zucchero usando delle fruste elettriche. Aromatizzate con il rum.

Versate una alla volta le uova leggermente sbattute, continuando sempre a sbattere con le fruste elettriche fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto versate il cioccolato fuso ormai a temperatura ambiente.

Continuate a mescolare fino a quando il cioccolato non si sarà ben incorporato. Ora prendete i biscotti e sminuzzateli grossolanamente con le mani in una ciotola, aggiungeteli al cioccolato e mescolate per amalgamare il composto.

Trasferite l’impasto su un foglio di carta da forno, con la spatola distribuite l’impasto in modo da creare un salsicciotto.

Sollevate una delle due estremità del foglio, portatela verso il centro e arrotolate il salame fino ad avvolgerlo completamente con la carta da forno.

Ripiegate i due lembi di carta laterali in modo che il salame sia ben chiuso. Appoggiate il salame su un vassoio e lasciatelo in frigo a rassodare per una notte intera. Una volta che il salame al cioccolato si sarà rassodato, potete legarlo con lo spago e cospargerlo di zucchero a velo.

Salame di cioccolato – Consigli utili

Conservate il salame di cioccolato, chiuso in un contenitore ermetico e posto in frigorifero, per 2-3 giorni al massimo. In alternativa si può congelare per 1 mese al massimo.

Si sconsiglia di sostituire il cioccolato con il cacao in polvere in quanto, non avendo la stessa consistenza, non si otterrà un risultato ottimale. In alternativa al rum potete aromatizzare il dolce con un altro liquore di vostro gradimento e per una versione analcolica potete usare la stessa dose di succo di arancia.