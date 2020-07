Rimedi naturali per la cervicale: ecco i migliori per risolvere subito

Il dolore alla cervicale è sicuramente uno dei dolori più comuni, tutti almeno una volta nella vita lo hanno avvertito. Non sempre è causato da problemi fisici, ma, potrebbe dipendere anche da motivi emotivi. Infatti, alcune volte, i dolori cervicali possono dipendere da fatti che si concatenano tra la nostra sfera psicologia e corporea.

Oggi, parleremo di alcuni rimedi naturali per le cervicali che potrebbero, anche in breve tempo, alleviare i vostri dolori o addirittura ridurli ai minimi termini. Infatti, il più delle volte, vengono utilizzati dei farmaci che però potrebbero anche portare a degli sgradevoli effetti collaterali. Per questo motivo dovreste provare a mettere in pratica alcuni i questi rimedi naturali che vi consigliamo senza, come vi ripetiamo sempre, abbandonare i consigli degli specialisti e quindi di un medico.

Rimedi naturali per la cervicale

Esercizi di yoga

Esistono degli esercizi di yoga che sono stati proposti appositamente per risolvere i problemi alla cervicale. Potrebbero essere, realmente, un’ottima soluzione per risolvere questo genere di problematica. Bisogna però stare molto attenti a seguirli e soprattutto fatevi guidare da un esperto. Il nostro consiglio è quello di trovare nella vostra città dei corsi di yoga che sicuramente potranno fare al caso vostro.

Meditazione

Anch’essa, insieme agli esercizi di yoga, può diventare un validissimo rimedio per i vostri problemi alla cervicale. Come dicevamo all’inizio, ci sono delle volte in cui soffriamo di questi disturbi per cause legate al sistema nervoso ed allo stress che accumuliamo durante le nostre giornate. Riuscire a seguire alcuni sistemi di meditazione potrebbe nel breve tempo farvi superare questi problemi. Sicuramente riuscirete a svuotare la mente e la libererete da quei pensieri negativi e da quelle preoccupazione che possono causare problemi alla cervicale.

Oli essenziali

Si, proprio così. Sicuramente già ne sarete a conoscenza ma è sempre meglio ripeterlo. Vi sono alcuni oli essenziali perfetti per i problemi alla cervicale. Due di questi, che vengono spesso consigliati, sono il rosmarino e la lavanda. Si tratta di piante che hanno delle proprietà defaticanti e rilassanti. Sono infatti conosciute per i loro ottimi benefici sul nostro organismo e venivano utilizzate anche nell’antichità.

Potete provare a ridurre i dolori massaggiando le zone interessate con questi oli essenziali che potreste trovare in qualsiasi farmacia o erboristeria. Se volete, qui di seguito trovate anche alcuni oli essenziali in offerta su Amazon.

Artiglio del diavolo

Questo è uno dei rimedi più comuni per risolvere i problemi di cervicale. Viene utilizzato perchè l’azione dei suoi principi attivi può alleviare le nostre problematiche. Per far si che l’artiglio del diavolo possa avere effetto viene utilizzata la sua radice (che si trova in erboristeria) e viene fatta sotto forma di decotto che è utile a favorire le nostre funzionalità articolari.

Termoterapia

Se sapete già che i vostri dolori alla cervicale sono dovuti al forte freddo o appunto ad una elevata esposizione ad arie fredde, allora la termoterapia è il rimedio naturale che fa per voi. Anche in questo caso si tratta sempre di un rimedio che vi porta a rilassarvi e nel contempo riesce ad alleviare i vostri dolori. Non avete per forza bisogno di andare in luoghi specifici: vi basterà infatti applicare un cuscinetto imbottito con ciliegie e riscaldarlo sul termosifone. Quindi, sdraiatevi su un divano e poggiatelo sulle aree interessate dalla cervicale.