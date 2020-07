Roma – Parma – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Roma – Parma è una delle partite della 31° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2019/20. La partita si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 8 luglio 2020 alle ore 21.45. La sfida vede la Roma, quinta in classifica a 48 punti, affrontare il Parma, nono in classifica a nove lunghezze di distanza, a 39 punti. Gli emiliani hanno probabilmente detto addio ai sogni d’Europa con le ultime tre sconfitte consecutive contro Inter, Verona e Fiorentina. Anche la Roma arriva da tre sconfitte di seguito, contro Milan, Udinese e Napoli.

Roma – Parma – Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Spinazzola, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Kolarov; Carles Perez, Dzeko.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Roma – Parma – Pronostico

Le due squadre arrivano entrambe da tre sconfitte consecutive e cercheranno entrambe di invertire il trend negativo. Le motivazioni di classifica dei giallorossi dovrebbero prevalere su quelle dei parmensi, ormai fuori da tutto. Per questo motivo puntiamo sul Segno 1.

Roma – Parma – Dove vederla in tv e streaming

Napoli – Roma sarà trasmessa in diretta tv da DAZN, il servizio di riproduzione di eventi live in streaming che da due stagioni possiede l’esclusiva di tre partite della Serie A di ogni giornata del campionato. DAZN è visibile su Smart TV, Smartphone, Tablet e PC, oppure collegando alla tv un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una PlayStation 4 o Xbox. Oppure, ancora, attraverso il decoder Sky Q, per quegli abbonati Sky che ne usufruiscono, scaricando l’app. I clienti Sky che hanno aderito all’offerta combinata Sky-DAZN, potranno vedere Roma-Parma su DAZN1, canale 209 del satellite Sky.