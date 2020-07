DIRETTA STREAMING – Spal – Udinese – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Avrà inizio alle ore 19.30 di giovedì 9 luglio la sfida di campionato tra Spal e Udinese, match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Stato delle squadre

Forse ultima chiamata per la Spal, che deve assolutamente far punti per sperare in una comunque difficile salvezza, visto l’ultimo posto in classifica con 19 punti, dopo l’ultima partita persa in casa della Sampdoria per 3 a 0, mentre la situazione per l’Udinese è nettamente migliorata nelle ultime uscite, con i friulani che attualmente occupano la posizione numero 15 a 32 punti in graduatoria, un trend che dovrebbe portare alla salvezza, obiettivo dei bianconeri.

Spal – Udinese – Dove vederla

La gara sarà appannaggio di DAZN, che detiene i diritti dell’intero match, che potrà essere seguito in diretta collegandosi con personal computer al sito, oppure tramite applicazione ufficiale, disponibile per ogni smartphone, smart tv, tablet e simili.

Gli abbonati Sky con incluso il pacchetto DAZN potranno assistere alla partita sintonizzandosi su Dazn Uno e su Sky Sport Dazn Uno (canale 209 del satellite).

Spal – Udinese – Risultato in diretta

Con l’ausilio del widget piazzato qui sotto, sarà possibile seguire l’andamento in maniera totale dell’intera partita, con aggiornamenti in tempo reale di ogni azione saliente del match.