Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 9 al 15 luglio 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Vi proponiamo, come ogni settimana, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny, per la settimana che va dal 9 al 15 luglio 2020. Quali preziosi consigli darà il famoso astrologo americano ai segni zodiacali per i prossimi giorni? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Nelle prossime settimane dovrai lasciarti assorbire da tutto ciò che di più contorto, complicato e labirintico troverai. Metti da parte la semplicità; sarà nella complessità che crescerai e imparerai lezioni importanti.

Toro

Come suggerisce l’oroscopo settimanale di Rob Brezsny dovresti sfruttare u talento particolare che possiedi soltanto tu: il saper combinare due cose apparentemente opposte. Tu solo potresti ascoltare l’heavy metal mentre lavori a maglia! Usa questo potenziale per creare capolavori nuovi.

Gemelli

Durante i prossimi giorni dovresti impegnarti a eliminare tutti quegli aspetti della tua vita che consideri noiosi o dispendiosi in termini di energia. Hai bisogno di alleggerire un po’ il carico che ti porti dietro ogni giorno.

Cancro

Le stelle ti incoraggiano a lavorare su di te, attivamente. Non dovresti perdere tempo cercando chi sei, ma dovresti crearti. Non aspettare in modo passivo che le circostanze esterne ti rivelino chi sei, ma mostra tu chi sei al mondo!

Leone

Secondo l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny è probabile che durante una notte tu farai un incubo, un sogno agitato che rappresenta un trauma, un conflitto irrisolto. Nei giorni seguenti al tuo sogno ti accorgerai di aver risolto magicamente questo conflitto.

Vergine

L’amore ti ha insegnato molte cose. Per quanto difficile e doloroso possa essere a volte, le sue lezioni sono state preziose nella tua vita. Il famoso astrologo statunitense ti invita a metterti ancora in gioco, per imparare nuove cose.

Bilancia

Nella settimana che verrà dovrai armarti di tutto il coraggio che possiedi per affrontare un’impresa audace, un’esperienza di vita dura e faticosa. Alla fine ne uscirai cresciuto e più consapevole delle tue possibilità.

Scorpione

Nei prossimi giorni potrai prenderti tutto il tempo che vorrai per indugiare in pensieri e fantasie che ti passano per la testa. Sarà un processo essenziale per scoprire tue risorse nascoste, mezzi più profondi che non credevi di avere.

Sagittario

Il suggerimento di Rob Brezsny per la settimana è quello di lavorare sul tuo mondo interiore. Ritagliare dello spazio da dedicare alla spiritualità, alla ricerca del sacro nella vita. Sarà un’esperienza incredibilmente curativa!

Capricorno

Sfrutta le giornate che verranno per coltivare maggiormente i tuoi rapporti sociali. Dedica più attenzione e cura ad amici e alleati più importanti. Dimostra ancora più affetto e stima di quanto ti già faccia gioverà a entrambi!

Acquario

Dovresti provare a fermarti e riflettere più onestamente sulla tua vita. Cosa c’è di abbastanza piacevole adesso nella tua vita che sta intralciando la realizzazione di qualcosa di immensamente più grande e soddisfacente? Risponditi con sincerità!

Pesci

Secondo l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny nella prossima settimana dovresti provare a cambiare questi sentimenti negativi, spiacevoli che sono nati da un equivoco delle cose, da un fraintendimento della realtà. Tu hai la forza di modificare le tue emozioni da negative a positive.