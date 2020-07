Verona – Inter – Probabili formazioni – Pronostico- Dove vederla in tv e streaming

Verona – Inter è una gara valida per la 31° giornata del campionato di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo questa sera alle ore 21:45. Il match verrà disputato al Bentegodi di Verona, come da prassi la partita verrà giocata a porte chiuse per le misure di sicurezza post covid.

I nerazzurri arrivano da una sconfitta per 2-1 contro il Bologna, dopo che Lukaku aveva portato in vantaggio i suoi, Lautaro Martinez sbaglia il rigore del K.O. e allora Juwara prima, e Barrow dopo firmano e chiudono la rimonta bolognese. L’Inter deve guardarsi alle spalla dall’Atalanta che prima di questa giornata ha solo 1 punto di ritardo dai nerazzurri 3° in classifica, e vincendo può andare a -1 dal secondo posto occupato dalla Lazio, che ha perso martedì pomeriggio la sua partita contro il Lecce.

Il Verona arriva da un’ottima prestazione contro il Brescia, anche se il risultato vede un 2-0 a favore dei bresciani. Le loro speranze di Europa League sembrano spente dopo la vittoria del Milan di martedì ai danni della Juve, i rossoneri distano 7 punti, e sembrano essere la squadra più in forma del campionato, inoltre hanno 1 solo punto di vantaggio dal Bologna, prima dell’inizio della giornata, e devono difendere l’8° posto in classifica, con una salvezza già assicurata e con delle speranze di Europa lontane il Verona ha poco da chiedere a questo campionato.

Verona – Inter: Probabili formazioni

Il Verona deve fare a meno di Borini, Salcedo ed Eysseric per infortunio, recuperato Amrabat dopo il lieve affaticamento che lo ha visto saltare la trasferta di Brescia, nessuno squalificato per Juric mentre Verre, Rrahmani e Lazovic sono diffidati. Conte deve fare a meno di Barella, Sensi e Moses per infortunio, un centrocampo corto che lascia poche alternative al tecnico nerazzurro, inoltre sono out per squalifica sia Bastoni che D’Ambrosio, recuperato già contro al Bologna Brozovic e pronto a tornare titolare nel centrocampo dell’Inter.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Verona – Inter: Pronostico

L’Inter vuole riscattarsi e avvicinare la Lazio in classifica, il Verona ha poco da chiedere per questo motivo prevediamo un segno 2 per questa gara.

Verona – Inter: Dove vederla in tv e streaming

Il match sarà trasmesso dalla piattaforma di Sky, sui suoi canali dedicati Sky Sport, e Sky Sport Uno. La partita sarà trasmessa anche sull’App di Sky go, scaricabile da telefono cellulare e Tablet, sia per Android che per Apple.