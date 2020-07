Stefano De Martino non ha paura | Fatima trotta corre in sua difesa

By

Stefano De Martino non ha paura della delusione dopo aver scoperto all’interno della copertina del settimanale Chi, Belen Rodriguez baciare un altro uomo. Il ballerino nonché ex compagno della showgirl infatti, sembra consolarsi in fretta insieme a un’altra donna.

Entrambi dopo aver annunciato la crisi che sembra ormai durare diverse settimane, continuano a lanciarsi continue frecciatine senza mettere in chiaro una volta per tutte la loro relazione. A intervenire nei confronti di Stefano De Martino e contro i tanti gossip usciti su di lui, è arrivata la sua collega di Made in Sud Fatima Trotta. Quali sono state le sue parole?

Stefano De Martino non ha paura

La storia d’amore tra Stefano e Belen sembra sempre più sprofondare in basso. Entrambi paparazzati con altre persone, stanno creando all’interno dei social un vero e proprio polverone mediatico che non ha nessuna intenzione di placarsi in breve tempo.

A difendere Stefano De Martino però, è intervenuta la sua collega di lavoro che insieme al ballerino conduce Made in Sud su Rai2. Le parole di Fatima Trotta rilasciate al settimanale Eva Tremila, sono state un vero e proprio appello nei confronti di Stefano, mostrandosi così dalla sua parte fin dall’inizio.

Fatima Trotta ha così affermato che: “Stefano è meraviglioso, con lui c’è stata una grande sintonia e una forte sinergia fin dal nostro primo incontro, ha dei tempi scenici perfetti. Gli scorre sangue napoletano nelle vene, ama la musica partenopea, è una persona vera, sincera, spontanea, è orgoglioso delle sue origini, è costante, determinato, scrupoloso, genuino, coinvolgente. Con me è molto protettivo, così io con lui”.

Fatima Trotta in difesa del ballerino

La conduttrice di Rai2 sembra difenderlo a spada tratta raccontando però, alcuni errori che lo stesso Stefano De Martino ha commesso proprio davanti ai suoi occhi.

La conduttrice ha così terminato affermando che: “Se proprio devo trovargli un difetto, posso dire che è un caciarone nel senso buono del termine, a volte è anche un po’ distratto, ad esempio se in teatro, durante le prove, vede un pianoforte, inizia a suonarlo e pretende che tutti prestino attenzione oppure se trova un pallone si mette a giocare e bisogna richiamarlo all’ordine. Mi piace proprio per questo, per la sua disponibilità e la sua umanità”.