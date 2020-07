Verona – Inter, ecco i motivi della lite tra Juric e Conte

Nervosismo palpabile per Ivan Juric e Antonio Conte, tecnici rispettivamente di Hellas Verona e Inter, che vede i padroni di casa in vantaggio all’Intervallo grazie ad un goal di Lazovic.

I nerazzurri hanno provato a trovare il pareggio ma dopo qualche decisione arbitrale non gradita al tecnico pugliese, che si è scagliato più volte verso la terna arbitrale per lamentarsi delle decisioni che non hanno favorito la propria squadra, in particolare un fallo non fischiato su Lukaku: di contro il tecnico degli scaligeri non è di certo rimasto a guardare, e dapprima ha dichiarato in maniera colorita “questa è casa mia” per poi lamentarsi verso l’arbitro della disparità di trattamento di Conte additato come “uno che può dire di tutto”. Il tutto è sfociato un un battibecco piuttosto colorito che è stato mitigato solo dall’intervento del quarto uomo.