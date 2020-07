Chievo – Trapani – Probabili formazioni – dove vederla in tv e streaming

Andranno in scena allo stadio Bentegodi di Verona Chievo e Trapani alle ore 21.00 di venerdì 10 luglio, in un incontro valevole per il campionato di Serie B, tra due squadre dagli obiettivi molto diversi.

Chievo – Trapani – stato di forma

Annata altalenante per il Chievo, retrocesso in B la scorsa stagione, e nella parte finale di questo campionato appare evidente che l’obiettivo principale è tentare il ritorno in massima serie attraverso i playoff. I clivensi sono attualmente all’ultimo posto utile per rientrarvi, in 8° posizione a 46 punti.

Decisamente diversa la situazione del Trapani che ha come obiettivo la permanenza in serie cadetta, obiettivo che sembrava quasi impossibile ma gli ultimi risultati positivi hanno ridato un po’ di fiducia all’ambiente, sebbene la squadra resti in condizioni difficili in termini di classifica, ovvero al penultimo posto con 31 punti, gli stessi del Cosenza.

Chievo – Trapani – Le probabili formazioni

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Vaisanen, Renzetti; Garritano, Obi, Esposito; Vignato, Djordjevic, Giaccherini.

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Pagliarulo, Buongiorno; Kupisz, Coulibaly, Taugourdeau, Colpani, Grillo; Pettinari, Piszczek

Chievo – Trapani – Dove vederla in tv e streaming

La partita esclusiva di DAZN come tutta la serie B, sarà visibile collegandosi al sito ufficiale dell’emittente, oppure con l’ausilio dell’app ufficiale, disponibile per qualunque tipo di dispositivo, come smartphone, smart tv, tablet e qualunque dispositivo iOs e Android