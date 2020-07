DIRETTA STREAMING – Spezia – Cosenza – Risultato LIVE, Gol e Highlights

Obiettivi differenti per Spezia e Cosenza, squadre che si affronteranno oggi venerdì 10 luglio in un incontro valido per la Serie B.

Stato di forma delle squadre

Spezia reduce da due sconfitte di fila, ma comunque in piena corsa playoff con 50 punti in graduatoria, anche se il grande obiettivo è quello di insidiare il Crotone al secondo posto, che dista attualmente 5 punti, per conquistare la promozione diretta in A.

Molto diverso l’obiettivo per il Cosenza, impantanato al terz’ultimo posto, ovvero in zona rossa, ossia quella che significa retrocessione diretta, con la zona playout che dista 5 punti.

Spezia – Cosenza – Dove Vederla

La sfida in programma andrà in onda su DAZN che detiene i diritti di tutto il campionato cadetto. La partita sarà visibile anche tramite l’app ufficiale dell’emittente, disponibile per la stragrande maggioranza dei dispositivi, come tablet, smartphone, smart tv e simili.

Spezia – Cosenza – Risultato in diretta

Il match potrà essere seguito tramite il nostro widget posizionato poco più in basso, che verrà aggiornato automaticamente in tempo reale dopo ogniazione saliente, con tanto di commento e andamento della partita.