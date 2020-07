C’è chi non si arrende e chi è arrendevole. Essere arrendevoli significa cedere facilmente a quello che vogliono gli altri. Le stelle sanno dirci qualcosa sui segni zodiacali più arrendevoli: ecco chi sono.

La Bilancia

I segni zodiacali più arrendevoli, ecco chi sono: tra loro c’è quello della Bilancia. I nati del segno zodiacale della Bilancia sono arrendevoli perché cedono facilmente al volere degli altri. I nati del segno zodiacale della Bilancia non riescono mai a dire di no. Certe volte ci provano, si mettono d’impegno, ma cedono e dicono sì anche quando non vogliono fare le cose, come prestare i loro oggetti o accettare inviti a feste dove ci sono persone che a loro non piacciono. Basta un po’ di insistenza e i nati della Bilancia cedono. Il nocciolo della questione, che da la spiegazione al loro essere arrendevoli, è il bisogno di piacere agli altri. I Bilancia temono il giudizio del prossimo, vogliono essere accettati, hanno paura di essere criticati per cui pensano che accontentando gli altri verranno amati. Ma nella vita non è così e chi è arrendevole viene solo sfruttato dal prossimo per rispondere a servigi di varia natura.

Il Capricorno

I segni zodiacali più arrendevoli, ecco chi sono: tra loro c’è quello del Capricorno. I nati del segno zodiacale del Capricorno sono un muro di ghiaccio per cui le persone non ci provano neanche a invitarli da qualche parte, coinvolgerli, chiedere loro dei favori. I nati del Capricorno sono arrendevoli solo nei confronti degli affetti più stretti, dei famigliari e soprattutto dei figli. I nati del segno del Capricorno sembrano tanto austeri ma sotto la dura scorza che mostrano al prossimo hanno un cuore tenero per cui cedono sempre ai capricci e alle lacrime.

Il Sagittario

I segni zodiacali più arrendevoli, ecco chi sono: tra loro c’è quello del Sagittario. I nati del segno zodiacale del Sagittario, come il Capricorno, sono arrendevoli solo con gli affetti più cari. Se il Sagittario nella vita pratica non molla l’osso e sa dire no in maniera comunque sempre cortese, con i figli è molto arrendevole. I figli del Sagittario l’hanno sempre vinta: il genitore del segno non resiste molto ai capricci anche perché è contento di far felice i suoi bambini, che più furbi però ne approfittano sempre perché sanno che il padre o la madre cede.

I Pesci

I segni zodiacali più arrendevoli, ecco chi sono: tra loro c’è quello dei Pesci. I nati del segno dei Pesci sono caratterialmente persone molto dolci, pacate, empatiche e sensibili. Ascoltano molto gli altri, percepiscono i loro tormenti, li fanno propri per cui davanti a una richiesta non possono dire di no. I nati dei Pesci, come quelli della Bilancia, a volte provano a resistere, a opporsi, ma sono di cuore troppo buono e hanno paura di ferire gli altri per cui si mostrano sempre accondiscendenti.